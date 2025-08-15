Mercato PSG : Un crack confirme des discussions avec Luis Enrique

Le PSG pensait tenir sa nouvelle pépite au cours de ce mercato estival. Mais malgré des échanges directs avec Luis Enrique, Franco Mastantuono a finalement choisi le Real Madrid.

Mercato PSG : Mastantuono, le coup manqué du Paris SG

Tout avait bien commencé pour le PSG. Depuis le début du mercato, le club de la capitale multiplie les offensives sur les jeunes talents planétaires. Franco Mastantuono, milieu offensif de 18 ans à peine, était l’une de ses priorités. En interne, Luis Enrique avait validé son profil et un rapprochement semblait imminent.

« Oui, c’est vrai, plusieurs équipes se sont intéressées à moi et je les en remercie », a confié le joueur lors de sa présentation officielle au Real Madrid. Le PSG, convaincu de son potentiel, était allé loin dans les négociations, tout en espérant frapper un grand coup face à ses concurrents européens.

Luis Enrique, un argument majeur… mais insuffisant

Mastantuono a confirmé avoir échangé personnellement avec le coach parisien. « J’ai eu la chance de pouvoir parler avec Luis Enrique. Il a été très clair avec moi et je le remercie vraiment. […] C’est un grand entraîneur », a-t-il expliqué devant les médias madrilènes. Ces mots témoignent du sérieux de l’intérêt parisien.

Mais malgré cette marque de considération, le choix final a penché du côté merengue. Le Real Madrid, habitué à attirer les plus grands talents sud-américains, a su convaincre le jeune Argentin avec un projet sportif et financier difficile à refuser. Le montant du transfert avoisinerait les 60 M€, preuve de l’extravagance de l’opération.