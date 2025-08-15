FC Nantes vs PSG : Le point sur les groupes !

On enregistre déjà cinq absents, peut-être plus, pour la rencontre entre le FC Nantes et le PSG en clôture de la première journée de Ligue 1 qui se déroulera à la Beaujoire.

FC Nantes vs PSG : Plusieurs absents dans les deux camps

À trois jours du choc entre le FC Nantes et PSG, qui bouclera la première journée de Ligue 1, l’infirmerie et les tribunes s’annoncent déjà bien remplies. Quatre joueurs parisiens sont absents, un Nantais aussi. Et la liste pourrait s’allonger.

Mercredi, le PSG a décroché la Supercoupe d’Europe aux tirs au but contre Tottenham (2-2, 4-3 t.a.b.). Jeudi, repos. Dimanche, déplacement à Nantes. Sans João Neves, suspendu après son carton rouge contre Chelsea le 13 juillet. Il a purgé un match, il manquera encore celui-ci.

Donnarumma, Tenas et Kimpembe, écartés du groupe, ne devraient pas réapparaître. Les cages seront gardées par Chevalier, Safonov ou Marin. Zabarnyi, lui, pourrait retrouver la feuille de match. Mayulu (adducteur) et Barcola (genou) sont incertains.

Côté Nantes, Luis Castro, nouvel entraîneur, est suspendu. L’équipe a perdu plusieurs cadres et recruté huit joueurs, dont Radakovic, déjà sur la sellette. Abline, en conflit avec sa direction, reste éloigné. Coquelin, gêné musculairement, est incertain.