FC Nantes : Kita a trouvé le successeur de Moses Simon !

Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita a recruté le digne remplaçant de Moses Simon. La nouvelle recrue est prête pour porter l’attaque nantaise cette saison.

Mercato FC Nantes : Lahdo pour remplacer Moses Simon

Le FC Nantes avance sur son mercato. Le club a officialisé l’arrivée de Mayckel Lahdo, ailier droit suédois de 22 ans. Il vient en prêt de l’AZ Alkmaar, avec option d’achat. Sa mission est de combler le vide laissé par Moses Simon, parti au Paris FC. Son arrivée offre une solution technique de plus à un secteur offensif en pleine refonte.

« Je ne le connais pas bien mais j’ai entendu qu’il était très bon et très apprécié, ici à Nantes. Je ferai de mon mieux mais ça ne me fait pas peur de passer après un tel joueur, j’aime jouer avec la pression. », a déclaré la nouvelle recrue.

À voir

Stade Rennais : Un crack file vers l’Angleterre !

Lire aussi : FC Nantes : Un club de Ligue 1 traque Mostafa Mohamed !

Remplacer Simon était une priorité pour les dirigeants du FC Nantes. L’international nigérian a marqué les dernières saisons par son influence offensive. Lahdo n’a pas encore le même statut, mais il s’est illustré en Eredivisie, un championnat propice aux créatifs. Bilan : 14 buts et 9 passes décisives en 98 matchs. Un rendement perfectible, mais constant.

Lire aussi : FC Nantes : Kita négocie le transfert d’une pépite

À voir

FC Nantes vs PSG : Le point sur les groupes !

Percuteur, il sait fixer, éliminer, varier ses gestes. Formé à Hammarby, il a gagné en sens tactique aux Pays-Bas. En Ligue 1, il devra s’adapter à plus d’impact physique et à une discipline stricte. Et vite : le PSG arrive dans trois jours. Après El-Arabi et Amady Camara, Lahdo complète le trio offensif.