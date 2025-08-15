Stade Rennais : Un crack file vers l’Angleterre !  

Un chouchou du Stade Rennais se dirige vers l’Angleterre pendant ce mercato estival. Le crack rennais attend le OK de la direction du SRFC pour faire ses valises.

Mercato Stade Rennais : Un chouchou de Beye vers la Premier League

Arnaud Kalimuendo, attaquant du Stade Rennais, vit ses dernières heures en Bretagne. Depuis plusieurs semaines, son départ semblait inévitable. Aujourd’hui, il se précise. Selon Fabrizio Romano, journaliste italien bien informé sur le mercato, l’avant-centre de 23 ans devrait rejoindre la Premier League. Le club est connu. Il s’agit de Nottingham Forest. Les discussions entre les deux camps seraient bien avancées. On parle d’un accord quasiment finalisé.

L’accord, presque total, devrait être officialisé très vite. Le géant anglais va renforcer son attaque avec cette gâchette offensive du SRFC. Il faut noter que Kalimuendo a débuté sa formation au Paris Saint-Germain. Il a déjà porté les couleurs du RC Lens avant de signer à Rennes. Nottingham serait ainsi la quatrième étape de sa carrière. Ce transfert intervient alors qu’il ne lui restait plus que deux ans de contrat avec les Rouge et Noir.

Le buteur espère relancer sa trajectoire en Angleterre. Un championnat plus physique, plus rapide, mais aussi plus exposé médiatiquement, l’attend. Le Stade Rennais, de son côté, pourra réinvestir cette vente pour renforcer son secteur offensif. Il ne manque donc plus que la confirmation officielle des deux clubs.