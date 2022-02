Stade Rennais Mercato : Le SRFC boucle deux signatures en attaque !

Publié par Thomas le 01 février 2022 à 13:15

Très timide cet hiver, le Stade Rennais a tout de même bouclé cette semaine deux opération importantes. De quoi soulager l'attaque du SRFC.

SRFC Mercato : Le Stade Rennais poursuit son dégraissage

Bruno Genesio avait donné le ton au début du mois de janvier : aucune arrivée n’est à prévoir du côté du Stade Rennais cet hiver. Les Rouge et Noir semblent avoir tenu leur promesse puisque le club n’a enregistré aucune signature dans le sens des arrivées ce mois-ci, privilégiant ses forces en présence. Malgré plusieurs départs à la CAN, les Bretons se sont concentrés cet hiver sur les ventes, offrant une porte de sortie à plusieurs de ses indésirables.

Après Matthis Abline, prêté au Havre jusqu’à la fin de la saison, Florian Maurice a également bouclé dans les dernières heures du mercato, deux autres départs, tous deux dans le secteur offensif. Comme révélé en exclusivité il y a quelques jours, Junior Kadile s’est engagé en prêt au club du FC Famalicão. Si le transfert n’a pas toujours pas été officialisé par l’écurie portugaise, le nom du jeune prodige rennais a bien été enregistré ce lundi par la ligue portugaise, et au sein de son nouvel effectif.

Avant ce départ en prêt de 6 mois, le joueur de 19 ans a prolongé son contrat avec le SRFC jusqu’en 2024. Derrière cette opération rondement menée par les dirigeants rennais, l’objectif est clair, blinder le contrat de son jeune talent et lui faire engranger de l’expérience dans un club moins huppé. Dans le même temps, le board Rouge et Noir a acté un deuxième départ.

En plus de Junior Kadile, le Stade Rennais va se séparer dans les prochaines heures de son attaquant franco-turc Metehan Güclü. Le joueur formé au PSG, n’aura disputé aucune rencontre sous les couleurs bretonnes depuis son arrivée en 2019. Sous contrat avec le SRFC jusqu’en juin, Güclü a rejoint cette nuit les rangs du FC Emmen, en deuxième division néerlandaise, pour un prêt de six mois. L'annonce officielle devrait tomber dans la journée. Une belle double opération orchestrée par les Rouge et Noir en toute fin de mercato.