Stade Rennais Mercato : Le SRFC à la lutte avec le Real pour un crack

Publié par Timothée Jean le 19 janvier 2022 à 20:04

En quête d'un renfort, le Stade Rennais s’intéresse à une jeune pépite brésilienne. Mais la cible du SRFC est aussi courtisée par le Real Madrid.

Tonitruant lors du dernier mercato estival, le directeur sportif du Stade Rennais compte récidiver cet hiver en renforçant l'effectif de l'entraîneur Bruno Génésio. Florian Maurice s'intéresse déjà à plusieurs pistes potentielles pour renforcer le SRFC. D’ailleurs, le dirigeant breton ne s’impose aucune limite géographique et pourrait boucler une belle signature en provenance du Brésil. Selon les informations de ESPN, les dirigeants du Stade rennais supervisent Endrick, un jeune attaquant en pleine montée en puissance dans le championnat brésilien.

À seulement 15 ans, le buteur de Palmeiras est devenu une grande promesse du football brésilien. Il ne cesse de briller en Copinha de São Paulo - une des compétitions phares du football de jeunes au Brésil - et ses exploits ne sont pas passés inaperçus en Europe. La direction du Stade Rennais aurait déjà entamé les premières manœuvres en vue d’arracher sa signature. Mais le SRFC devra faire face à un concurrent de taille sur cette piste, le Real Madrid. Le club merengue semble mener la course en tête sur ce dossier.

Mercato SRFC : Le Real Madrid en pole position pour Endrick

La source explique que le Real Madrid a déjà envoyé des émissaires au Brésil afin de convaincre le jeune joueur de rallier la capitale espagnole. Après avoir recruté Vinicius Jr et Rodrygo Goes à leur plus jeune âge au Brésil, le géant madrilène compte donc récidiver cet hiver en enrôlant l' attaquant Endrick.

Le Real Madrid possède même un sérieux avantage dans ce dossier. Endrick a le même agent que Vinicius Jr, ce qui pourrait faciliter sa venue à Madrid d’autant plus que le jeune attaquant brésilien ne dispose pas de contrat professionnel. Si le Real Madrid et le Stade Rennais se disputent pour arracher la signature du jeune crack brésilien, d'autres cadors européens, tels que Liverpool, Manchester City, le FC Barcelone et Manchester United, pourraient également s'inviter dans cette bataille.