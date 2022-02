OL Mercato : Les vérités d'Aulas sur la vente de Guimaraes

Publié par Ange A. le 03 février 2022 à 06:36

Lors de la présentation de Romain Faivre et Tanguy Ndombélé, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur le départ de Bruno Guimaraes de l’ OL.

Les dessous du transfert de Bruno Guimaraes dévoilés

Ce mercredi était jour de présentation à l’Olympique Lyonnais. Dernières recrues de l’ OL cet hiver, Tanguy Ndombélé et Bruno Faivre étaient face à la presse. Le premier est un ancien de la maison. Il est prêté avec option d’achat à Lyon par Tottenham avec option d’achat. Quant au second, il débarque du Stade Brestois et s’est engagé jusqu’en 2026. Ces arrivées surviennent après le transfert de Bruno Guimaraes à Newcastle United. Présent lors de la présentation des néo-lyonnais, Jean-Michel Aulas est revenu sur cette grosse vente. Le président lyonnais rappelle qu’il était au départ contre un transfert du Brésilien. Mais au final, il a dû céder face à la conjoncture actuelle.

« Quand la première demande est venue de Newcastle pour Bruno Guimaraes on a refusé. On voulait des contreparties économiques et on n’était pas à l’origine ou demandeur. Les évènements nous ont obligés à réfléchir. Même si on n’était pas vendeur on est content. Après la période du coronavirus, en tant qu’entrepreneur, cela n’aurait pas été bien de ne pas écouter cette proposition », confie le patron des Gones.

Guimaraes à Newcastle United, la belle affaire pour l’ OL

Jean-Michel Aulas se satisfait de cette opération, une belle opportunité que l’Olympique Lyonnais a pu saisir. « J’ai bien vécu ce mercato qui était très difficile compte tenu de la rigueur des échanges. C’était parfois difficile à supporter sur le plan humain en raison des critiques, mais je suis satisfait du travail effectué. Je dis merci à Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou », s’est réjoui le président de l’ OL. Le transfert de Bruno Guimaraes est la troisième plus grosse vente de l’histoire de Lyon. Le montant de l’opération s’élève à 50 millions d’euros, bonus compris. De quoi réjouir JMA.