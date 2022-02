LOSC Mercato : Après Gulisija, un autre départ acté à Lille !

Publié par ALEXIS le 03 février 2022 à 12:14

Le LOSC poursuit son dégraissage avec de nombreux départs. Après le jeune Gregor Gulisija, mercredi, c’est au tour de Cheikh Niasse de prendre la porte de sortie.

LOSC Mercato : Cheikh Niasse transféré au BSC Young Boys

Le mercato hivernal est refermé mardi 1er février à minuit, mais le LOSC continue de réduire son effectif. Après Gregor Gulisija, cédé au HŠK Zrinjski Mostar en Bosnie-Herzégovine, le club champion de France s’est séparé de Cheikh Niasse, ce jeudi, comme annoncé dans un communiqué officiel. « Cheikh Niasse quitte le Lille OSC pour rejoindre les Young Boys de Berne. Le club lillois et son homologue suisse se sont entendus ce jour sur le transfert du milieu de terrain sénégalais (22 ans) », a informé le club nordiste sur son site internet.

Gregor Gulisija (20 ans) et Cheikh Niasse (22 ans) suivent ainsi d'autres jeunes joueurs poussés dehors cet hiver : Mustafa Kapi (19 ans, Adana Demirspor) et Eugenio Pizzuto (19 ans, SC Braga), Yves Dabila (Royal Seraing, Belgique), Rocco Ascone (18 ans, Nordsjælland) et Capita (20 ans, Trofense).

Le Sénégalais n'a pas réussi à s'imposer à Lille

Formé à l’Académie Jean-Marc Guillou de Lierse (Belgique), le milieu défensif sénégalais avait rejoint le LOSC à l’été 2016. Après un peu plus de deux ans au sein de la réserve lilloise, il avait signé son premier contrat professionnel le 24 janvier 2019 et avait fait sa première apparition en Ligue 1, le 28 août 2019. N’ayant pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe première par la suite, Cheikh Niasse avait été prêté au Panathinaïkos en février 2021, lors de la deuxième partie de l’exercice dernier.

Il avait disputé 15 matches avec le club grec avant de retrouver les Dogues l’été dernier. Un retour au LOSC qui n’a rien changé, car le nouvel entraîneur Jocelyn Gourvennec, successeur de Christophe Galtier, ne comptait pas sur lui. Pour preuve, le natif du Sénégal a fait quatre brèves apparitions en championnat cette saison, pour seulement 40 minutes de jeu cumulées.