LOSC Mercato : Gourvennec regrette le départ d'un grand défenseur

Publié par ALEXIS le 02 février 2022 à 16:16

Jocelyn Gourvennec a fait le bilan du mercato hivernal du LOSC, dans une interview sur RMC Sport. Il avoue qu’il était impatient que le marché se referme.

LOSC Mercato : Des transferts ambitieux à Lille cet hiver

Le mercato hivernal a refermé ses portes lundi à minuit. Et il y a eu du mouvement au LOSC, dans les sens des arrivées comme des départs. Lille a transféré Jonathan Ikoné et Reinildo Mandava respectivement à la Fiorentina (14 M€) et à l’Atlético Madrid (3 M€). Le club champion de France a prêté Yusuf Yazici au CSKA Moscou, avec une option d’achat fixée à 12 M€. Mustafa Kapi a été transféré à Adana Demirspor (Turquie) et Thiago Maia a été vendu définitivement à Flamengo (Brésil) où il était prêté. Toujours dans le sens des départs, Yves Dabila (défenseur) a été prêté au Royal Seraing (en Belgique) et le contrat d’Eugenio Pizzuto (milieu défensif) a été résilié.

Au chapitre des arrivées, le LOSC a recruté Hatem Ben Arfa (34 ans) gratuitement et Edon Zhegrova (ailier droit, 22 ans) a signé contre une indemnité de 7 M€, en provenance du FC Bâle (Suisse). Deux jeunes joueurs : le Camerounais Carlos Baleba (milieu relayeur, 18 ans) et le Burkinabé Joffrey Bazié (ailier ou avant-centre, 18 ans) ont débarqué à Lille cet hiver.

Jocelyn Gourvennec regrette le départ de Reinildo

Interrogé sur le mercato mouvementé de son équipe, Jocelyn Gourvennec se dit soulagé parce que des joueurs clés, comme le meilleur buteur Jonathan David et le très courtisé Sven Botman ou encore le virevoltant Renato Sanches sont restés. « Quand on est entraîneur, on est toujours content que le mercato se termine parce que ça crée des troubles auprès des joueurs, ils se posent des questions quant à leur avenir… », a-t-il confié. Avant de regretter le départ de Reinildo : « Il a été un joueur important du LOSC cette saison. C’est toujours embêtant sportivement, mais… »

Notons que le contrat de l'arrière latéral gauche arrivait à expiration en juin 2022. Le club de Ligue 1 était donc contraint de le transférer pour éviter de le voir partir librement cet été. Pour remplacer l’international mozambicain, l’entraîneur des Dogues peut compter sur Gabriel Gudmunsson ou Domagoj Bradaric (22 ans). « Il y a Bradaric qui est resté malgré le peu de temps de jeu. Il aurait pu aller ailleurs, mais on garde un effectif compétitif », s'est réjouit Jocelyn Gourvennec.