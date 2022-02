ASSE : Une superbe nouvelle tombe pour Dupraz avant Montpellier

Publié par Thomas le 03 février 2022 à 13:44

À quelques jours d'une rencontre cruciale contre Montpellier en Ligue 1, l' ASSE a reçu une superbe nouvelle, qui devrait bien aider Pascal Dupraz.

ASSE : Montpellier privé de son homme fort samedi

Après sa victoire encourageante contre le SCO d’Angers fin janvier en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne renoue avec l’espoir et son rêve de maintien à la fin de la saison. Auteur d’un mercato hivernal ambitieux, les Verts abordent 2022 avec des intentions et un effectif totalement nouveau. En plus des sept signatures cet hiver, Pascal Dupraz a acté, ces derniers jours, les retours bienvenus de plusieurs internationaux partis à la CAN début janvier, comme Denis Bouanga (Gabon), Wahbi Khazri (Tunisie) ou encore Saïdou Sow (Guinée).

De bonne augure pour les prochaines échéances stéphanoises, à commencer par la rencontre de ce week-end, contre Montpellier. Actuellement 6e de Ligue 1, le MHSC réalise une saison pleine, malgré une récente élimination en Coupe de France contre l’Olympique de Marseille. Si l’ ASSE peut craindre l’équipe d’Olivier Dall'Oglio, le club a reçu une énorme nouvelle ce jeudi, qui devrait ravir Pascal Dupraz.

Les Montpellierains se présenteront samedi à Geoffroy-Guichard sans leur homme fort en attaque, Stephy Mavididi, qui s’est blessé au genou ce matin à l’entraînement. Il s’agirait d’une torsion au genou lors d’un contact avec son coéquipier Jonas Omlin, a précisé son entraîneur sur les ondes de France Bleu ce jeudi. Une déconvenue de taille pour les Héraultais quand on connaît l’importance du buteur anglais cette saison. Auteur de 8 buts et 3 passes décisives en championnat, l’attaquant de 23 ans devrait laisser un vide important en attaque côté Montpellierain face aux Verts.

Quelles recrues disponibles contre le MHSC ?

La rencontre de samedi sera l’occasion pour Pascal Dupraz de tester plusieurs de ses recrues hivernales. Si Eliaquim Mangala n’a toujours pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs, l’international français devrait sauf surprise, débuter son premier match de Ligue 1 contre Montpellier.

De même pour Falaye Sacko, recruté dans les dernières minutes du mercato, qui est pressenti pour entamer la rencontre sur le flanc droit de la défense. Pour ce qui est d’Enzo Crivelli en revanche, sa participation avec l’ ASSE semble compromise. L’ancien bordelais est encore touché aux adducteurs et devrait donc patienter avant d'évoluer sous ses nouvelles couleurs.