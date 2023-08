Auteur d'un mercato estival assez timide jusqu'à présent, le Montpellier HSC pourrait boucler une belle affaire à 7 millions d'euros.

Mercato Montpellier HSC : Négociations en cours pour le transfert de Maxime Estève

Après Stephy Mavididi et plus récemment Elye Wahi qui ont rapporté tous les deux pas moins de 37,5 millions d'euros, le Montpellier HSC pourrait de nouveau récupérer une jolie somme d'argent dans les jours à venir. N'ayant pas disputé la moindre minute depuis la reprise du championnat, Maxime Estève est sur le départ de son club formateur, et les discussions s'intensifient ces dernières heures.

D'après les information divulguées par Sacha Tavolieri, le Club Bruges et le MHSC sont actuellement en pourparlers pour tenter de conclure le transfert du défenseur montpelliérain. Une somme de 7 millions d'euros est évoquée par le journaliste qui précise que les dirigeants belges sont bien décidés à accélérer les choses dans ce dossier cette semaine. Sur les deux dernières saisons, Maxime Estève n'a jamais réellement réussi à s'imposer comme un taulier de la défense héraultaise, et comptabilise seulement 47 apparitions en championnat.

Ruben Aguilar pisté par le MHSC

Face au probable départ de Maxime Estève en Belgique, les dirigeants montpelliérain ont bien l'intention de renforcer leur secteur défensif. En ce sens, le latéral droit de l'AS Monaco, Ruben Aguilar, est dans le viseur du MHSC. Comme indiqué par Mohamed Toubache-Ter via son compte Twitter, une offre est sur le point d'être formulée par Montpellier à Monaco pour tenter d'enrôler les services du défenseur français.

Toutefois, le dossier est délicat, car un concurrent féroce, en la personne du RC Lens, s'apprête à s'incruster dans cette piste, d'après les précisions faites par l'insider.