ASSE Mercato : Après Sacko, un super défenseur arrive à Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 02 février 2022 à 14:00

À quelques jours d'une rencontre cruciale contre le MHSC, l' ASSE a acté ce mercredi l'arrivée d'un espoir en défense, deux jours après la fin du mercato.

ASSE Mercato : Un renfort en plus pour Dupraz avant Montpellier

Auteur d’un mercato hivernal ambitieux, ponctuée par la signature de sept joueurs de haut niveau, l’AS Saint-Etienne peut pleinement se focaliser sur ses échéances en championnat, à commencer ce samedi contre Montpellier. Fortement impacté en ce début d’année par les départs à la CAN et la pandémie de Covid-19, Pascal Dupraz pourra compter sur plusieurs forces vives ce week-end, de quoi aborder plus sereinement les prochaines échéances des Verts.

En plus des multiples renforts arrivés cet hiver pour parfaire l’effectif stéphanois, l’ ASSE a également acté ces derniers jours les retours de Denis Bouanga (Gabon) et Wahbi Khazri (Tunisie), convoqués en sélection début janvier pour la Coupe d’Afrique des Nations. Une bonne nouvelle qui s’en est suivie d’une autre ce mercredi. En plus de ses deux hommes forts en attaque, Pascal Dupraz a vu sa jeune pépite en défense, Saïdou Sow, faire son retour à l’entraînement des Verts aujourd’hui. L’international malien, titulaire indiscutable avec sa sélection à seulement 19 ans, était présent ce matin à l’Etrat. De quoi espérer sa présence dans le groupe stéphanois contre l’équipe d’Olivier Dall'Oglio samedi.

Titulaire à 11 reprises cette saison en Ligue 1, le défenseur malien a déjà inscrit deux buts, dont un mémorable dans les arrêts de jeu contre Clermont début décembre (victoire finale 3-2 des Verts). En plus de Sow, le prometteur défenseur ivoirien Abdoulaye Bakayoko a également fait son grand retour à l’AS Saint-Etienne, lui qui était touché aux adducteurs.

Quel 11 pour Dupraz contre Montpellier ?

Face au MHSC, Pascal Dupraz pourra compter sur la présence de plusieurs forces vives, dont certaines recrues importantes. Si Enzo Crivelli se trouve trop juste pour débuter ce week-end, l’ultime signature stéphanoise, Falaye Sacko, sera lui bien disponible contre Montpellier. De même pour Eliaquim Mangala, qui devrait être apte pour débuter en Ligue 1, lui qui n’a jamais connu le championnat de France à 30 ans.

Gardien : P. Bernardoni

Défenseurs : M. Nadé, T. Kolodziejczak, E. Mangala

Milieux de terrain : Y. Maçon, M. Camara, L. Gourna-Douath, F. Sacko

Attaquants : D. Bouanga, R. Boudebouz, W. Khazri