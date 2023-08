Un attaquant nigérian a passé sa visite médicale avec succès ce mercredi. Il sera officialisé en début de semaine prochaine.

Mercato Montpellier HSC : Akor Adams va purger sa suspension

Quelques jours après l'officialisation du départ de Stephy Mavididi, le Montpellier HSC prépare déjà l'arrivée de son remplaçant dans le secteur offensif. Annoncé depuis plusieurs jours à La Paillade, l'attaquant nigérian Akor Adams va être officiellement enregistré par le MHSC, lundi prochain. Une information du journaliste Bertrand Queneutte, qui indique que le joueur va purger son dernier match de suspension avec Lillestrøm SK ce week-end afin d'être disponible pour la reprise du championnat contre Le Havre dans dix jours.

Son recrutement coûtera aux alentours de 7,5 millions d'euros aux Montpelliérains. Aux cours des quinze premiers matchs d'Eliteserien, dont la saison a commencé en avril dernier, l'attaquant de 23 ans d'1m90 a inscrit 15 buts, soit un par rencontre.

Elye Wahi de retour à l'entraînement

Toujours dans le domaine offensif, le dossier Elye Wahi anime fortement l'été montpelliérain. Alors que plusieurs clubs se sont montrés très intéressés par l'attaquant de 20 ans, aucune offre n'est tombée sur la table des dirigeants du MHSC. Il faut dire que le prix demandé, au moins 35 millions d'euros, a de quoi en décourager certains.

Mais pas l'attaquant de pointe, de retour à l'entraînement avec la forte envie de se remettre au travail, d'après le journaliste de France Bleu Hérault. Le joueur n'a vraiment pas l'air perturbé par les demandes financières de sa direction, et ne compte pas aller au clash avec le club. Auteur de 19 buts et 6 passes décisives en 33 matchs la saison dernière, l'attaquant pourrait rester une année de plus et s'affirmer comme l'un des meilleurs espoirs français au poste de n°9. S'il ne sera pas dans le groupe pour le prochain match de préparation, le staff compte sur lui pour l'ouverture du championnat face au Havre, où il pourrait être aligné aux côtés d'Akor Adams.