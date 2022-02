ASSE Mercato : Officiel ! Dupraz boucle une belle signature

Publié par Thomas le 04 février 2022 à 17:44

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes lundi, l' ASSE et Pascal Dupraz ont bouclé un deal important avec un club de Ligue 2.

ASSE Mercato : C’est officiel pour Bajic !

Auteur d’un mercato hivernal fort ambitieux, l’AS Saint-Etienne pensait en avoir fini avec ses départs et arrivées cette semaine. Avec pas moins de sept signatures et trois départs bouclés (Krasso, Ramirez et Sissoko), les Verts ont profité pleinement du mois de janvier pour se renforcer à des postes clés mais aussi se délester de joueurs en manque de temps de jeu ou pas au niveau.

Lors de son arrivée dans la Loire, Pascal Dupraz avait annoncé vouloir dégraisser cet hiver, notamment pour favoriser la progression de plusieurs jeunes. " Il faut que quelques joueurs aillent se frotter au monde amateur. Il y a trop de joueurs. L'effectif est trop important. Ils gagneraient à aller exercer leur talent ailleurs ", avait évoqué le coach stéphanois au début du mercato. Une volonté qui semble se concrétiser jour après jour, puisque l’ASSE vient d’officialiser ce vendredi un départ important.

Victime de l’arrivée de Paul Bernardoni à Saint-Etienne en janvier, Stefan Bajic a quitté le Forez pour l’équipe du Pau FC, actuellement 10e de Ligue 2 BKT. Le jeune espoir stéphanois va renforcer la formation paloise hors période de transferts en tant que joker médical. Une exception faite par la Ligue pour qu’un renfort puisse pallier à une blessure de dernière minute dans une équipe. Dans son communiqué officiel, l’AS Saint-Etienne laisse clairement sous-entendre que ce transfert sera définitif et qu’il ne s’agit donc pas d’un prêt.

Doublure d’Etienne Green cette saison, Bajic a profité cette saison des blessures de son coéquipier dans les buts pour disputer plusieurs rencontres avec Sainté. Plutôt convaincant lors de ses piges en Ligue 1, l’international U19 aura disputé au total 7 rencontres de championnat et 2 en coupe de France.

Comme le rappelle le club sur son compte Twitter, Bajic était arrivé dans les rangs ligériens à 15 ans.