ASSE Mercato : Étienne Green dévoile sa prochaine destination

Publié par JEAN-LUC D le 03 septembre 2021 à 10:47

Lié à l’AS Saint-Étienne jusqu’au 30 juin 2025, Étienne Green pense déjà à l’avenir. À 21 ans, le gardien de but anglais de l’ASSE sait où il aimerait évoluer en cas de départ du Forez.

Mercato ASSE : Étienne Green veut jouer en Premier League

Appelé pour la première fois avec la sélection anglaise des Espoirs, Étienne Green adore la Premier League. Le successeur de Stéphane Ruffier se verrait bien rejoindre le championnat de son pays après son aventure avec les Verts de l'AS Saint-Étienne. Profitant d’une interview accordée au journal anglais The Sun, le protégé de Claude Puel a savouré sa joie d’avoir été sélectionné avec les Young Lions et a évoqué son futur après la Ligue 1. « Pouvoir jouer pour l'Angleterre est tout simplement incroyable. Je suis très fier de faire partie de cette équipe. Nous avons de très grands joueurs avec de grandes qualités et j'espère que nous aurons une excellente campagne pour la qualification à l'Euro Espoirs », a déclaré Étienne Green avant de se projeter sur son futur.

« Je regarde la Premier League. Je n'ai pas vraiment d'équipe favorite, mais mon oncle soutient West Ham, donc je dois dire West Ham ! D'après ce que j'ai vu, la Premier League se joue avec une grande intensité, mais aujourd'hui en Ligue 1, nous avons de grands joueurs. C'est assez incroyable d'avoir Messi en Ligue 1, c'est fou ! Pour l'instant, je me concentre sur mon club, mais un jour j'aimerais jouer en Premier League », a lâché le numéro 1 de l’ASSE. Avis aux clubs anglais qui ne devraient pas manquer de se manifester dans les mois à venir.

Le sélectionneur des Espoirs anglais s’enflamme pour Green

Lee Carsley, le nouveau sélectionneur des Espoirs anglais, est déjà sous le charme de son nouveau joueur. L’entraîneur britannique de 47 ans a dit tout le bien qu'il pense d’Étienne Green et n’a pas manqué de remercier Claude Puel pour l’excellent travail qu’il mène sur le banc de l’AS Saint-Étienne.

« J’ai regardé ses matchs cette saison et puis quand il a fait savoir qu'il était prêt à se manifester et à faire le changement pour notre fédération, j'ai pensé que c'était génial pour nous. C'est un gardien de but avec beaucoup de potentiel. Évidemment, comme beaucoup de jeunes gardiens, ils ont besoin de matches, de temps de jeu. C'est ce qu'il se passe pour lui dans son club actuellement, il joue bien et dans une bonne équipe dans un championnat très solide. Je pense qu'il mérite amplement sa place dans l'équipe », s’est réjoui Lee Carsley.