ASSE : Deux grosses nouvelles se confirment contre Montpellier

Publié par Ange A. le 05 février 2022 à 06:44

L’ ASSE reçoit le Montpellier Hérault ce samedi en Ligue 1. Pascal Dupraz enregistre deux importants retours pour cette affiche.

Deux renforts en attaque pour l’ ASSE contre Montpellier

Après son élimination contre Bergerac en Coupe de France, l’AS Saint-Étienne va tenter de relever la tête ce samedi. L’ ASSE affronte le Montpellier Hérault pour la 23e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour cette rencontre, Pascal Dupraz a convoqué un groupe de 20 joueurs. De retour de sélection, Miguel Trauco n’a pas été retenu pour ce match. L’entraîneur stéphanois enregistre deux retours sur le front de l’attaque contre le MHSC. Éloigné des terrains depuis le 21 novembre en raison d’une blessure, Romain Hamouma est de retour à la compétition. Comme lui, Wahbi Khazri, le meilleur buteur du club cette saison, signe son retour. Il était absent depuis la reprise car convoqué avec la Tunisie pour la CAN 2021.

Pascal Dupraz avec des recrues contre le MHSC

Quelques recrues stéphanoises effectuent leur première apparition dans le groupe pour le match contre Montpellier. Il s’agit des défenseurs Éliaquim Mangala et Falaye Sacko. Les recrues hivernales Paul Bernardoni et Sada Thioub figurent parmi les joueurs retenus. Ce n’est pas le cas de Bakary Sako, Enzo Crivelli et Joris Gnagnon. L’ ASSE est lanterne rouge du championnat avant d’affronter le MHSC.

Le club de l’Hérault pointe à la 6e place et se présente comme un candidat dans la course à l’Europe. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio restent sur une victoire (2-0) lors de leur dernière confrontation contre les Verts. Contre Saint-Étienne, le MHSC sera privé de son maître à jouer Téji Savanier et Junior Sambia, tous deux suspendus. Victime d’une torsion du genou, Stephy Mavididi ne fera pas également le déplacement au Chaudron.