Barça Mercato : Le Real et Barcelone à la lutte pour un crack du Bayern

Publié par Thomas le 07 février 2022 à 18:45

À la recherche de bons plans pour 2022, le Barça et le Real Madrid mèneraient une lutte secrète pour enrôler une sensation du Bayern Munich.

Barça Mercato : Gnabry visé par Xavi et Ancelotti

Alors que le Bayern Munich vient d’apprendre ce lundi le départ de son roc en défenseur; Niklas Süle, pour le rival du Borussia Dortmund, l’actuel leader de Bundesliga pourrait également perdre un autre cadre à l’issue de la saison. Sous contrat avec les Bavarois jusqu’en 2023, l’attaquant allemand Serge Gnabry n'a toujours pas convenu de prolongation avec sa direction et songe sérieusement à un départ cet été. Comme le rapport Sky Sports, le joueur de 26 ans a récemment refusé une offre des Bavarois et se montrerait déçu de la proposition salariale du club allemand.

Aux vues de sa situation délicate à Munich, Gnabry aurait, selon le média allemand, éveillé le vif intérêt du Real Madrid et du FC Barcelone. Les deux clubs rivaux de Liga seraient en effet à la lutte pour récupérer le joyau bavarois à l’issue de la saison. Les deux clubs cherchent à se renforcer offensivement, notamment le Barça, qui cherche depuis cet hiver, un ailier de haut niveau pour remplacer Ousmane Dembélé, dont le départ de Catalogne semble déjà acté.

Si Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré sont arrivés fin janvier pour renforcer l’attaque blaugrana, ces derniers voient leur contrat se terminer en juin, ce qui pousse le club à anticiper le prochain mercato estival. Du côté du Real Madrid, la donne est plus ou moins similaire. Si la priorité de Florentino Pérez est et a toujours été Kylian Mbappé, le rendement décevant d'Eden Hazard et le départ de Gareth Bale feraient réfléchir le board madrilène pour une éventuelle arrivée au poste d’ailier.

La priorité du Barça reste Erling Haaland

Si Xavi et le Barça restent très attentifs à la situation de l’attaquant allemand, le club espagnol n’en oublie pas pour autant son objectif premier, Erling Haaland. Le serial buteur norvégien devrait donner rapidement une tendance quant à sa future destination. Si son agent Mino Raiola laisse également entrevoir une année supplémentaire de son poulain à Dortmund, tout pousse à croire que ce dernier quittera la Rühr cet été. Parmi les destinations possibles du joueur, le Barça fait figure de grand favori. Attention tout de même au PSG, qui, s’il venait à perdre Mbappé en juin, mettrait les grands moyens pour le wonderkid du BVB.