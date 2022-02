Barça Mercato : C'est fait, Niklas Sule quitte le Bayern Munich !

Publié par Thomas le 07 février 2022 à 16:45

Dans le viseur de gros cadors comme le Barça ou Chelsea, Niklas Süle s'est engagé chez un top club européen, refusant donc les avances de Xavi.

Mercato : Süle dit "Non" au Barça et signe à Dortmund

En fin de contrat l’été prochain au Bayern Munich, le défenseur allemand Niklas Süle a pris une décision retentissante ce lundi. L’ancien joueur d’Hoffenheim, dont le contrat chez les Bavarois courait jusqu'en juin prochain, est tombé d'accord avec un autre club allemand, le Borussia Dortmund. L'actuel dauphin de Bundesliga, dont le rendement défensif laisse à désirer (36 buts encaissés en 21 matches) a annoncé la prestigieuse signature de l'international allemand sur ses réseaux sociaux, qui arrivera libre l'été prochain.

Objectif de Mateu Alemany pour renforcer la défense centrale barcelonaise, Süle avait reçu une belle offre de l’écurie catalane le mois dernier, qu’il avait préféré laisser en suspens. De même pour Thomas Tuchel et les Blues qui souhaitaient recruter le joueur en cas de départ de Rüdiger cet été. Seulement, comme révélé par Bild plus tôt dans la journée, le défenseur de 26 ans avait donné son feu vert au club de la Rühr, qui a par la suite officialisé le transfert. Une arrivée gratuite dans le plus grand des silences, d'autant que beaucoup de médias annonçaient un rapprochement entre le joueur et le FC Barcelone ces dernières semaines.

Le club de la Rühr continue de faire ses courses chez le rival bavarois. Après Mario Götze et Sebastian Rode en 2016, puis Mats Hummels en 2020, c’est donc un nouveau joueur du Bayern qui rallie ce lundi l'écurie Jaune et Noir, et ce, de manière totalement gratuite. Une très belle opération du BVB qui devrait également faire signer la pépite Karim Adeyemi l’été prochain, au nez et à la barbe du Barça et du Paris Saint-Germain.

Barcelone a un plan B en défense

Si Niklas Süle faisait figure de favori au poste de défenseur central, le Barça aurait déjà en tête une option de rechange, il s’agit du danois Andreas Christensen. Le joueur de Chelsea serait proche d’un accord avec le board blaugrana pour une arrivée libre cet été. Peu épargné par les pépins physiques cette saison, l’international danois n’aura disputé que 13 rencontres de Premier League dont plusieurs entrées en fin de rencontres.