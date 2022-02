AS Monaco Mercato : Petrov officialise de nouvelles signatures

Publié par ALEXIS le 10 février 2022 à 01:25

L’AS Monaco a offert un premier contrat professionnel à trois jeunes joueurs. Le vice-président Directeur général du club justifie ces signatures.

AS Monaco : Akliouche, Decarpentrie et Okou sont désormais professionnels

Comme annoncé, trois jeunes joueurs de la génération 2002, sortis de l’académie de l’AS Monaco, sont passés professionnels. Ce sont : Maghnes Akliouche (milieu de terrain), Valentin Salatiel Decarpentrie (attaquant) et Yllan Okou (défenseur). Ils ont paraphé les documents relatifs à leur nouveau bail respectif avec l’ASM, ce mercredi, en présence d'Oleg Petrov, vice-président Directeur général du club princier. Ayant signé pour trois saisons, ils sont désormais sous contrat dans la Principauté jusqu’au 30 juin 2025.

Arrivés à l’Académie du Rocher en 2017, Akliouche, Decarpentrie et Okou grossissent ainsi le nombre des joueurs formés au centre de l’AS Monaco au sein de l’équipe professionnelle, en rejoignant Benoit Badiashile (21 ans en mars), Chrislain Matsima (19 ans) et Eliot Matazo (20 ans).

Oleg Petrov se félicite du projet sportif de l'ASM

À la grande satisfaction du dirigeant des Monégasques. « La formation possède une place importante dans l’histoire du club et a toute sa place dans notre projet sportif », s’est réjoui Oleg Petrov, avant de commenter la signature des trois pépites : « dans ce contexte, la signature de ce premier contrat professionnel est une marque de reconnaissance pour les joueurs, mais aussi pour tout le travail accompli par l’encadrement de l’Academy, tant sur le plan sportif qu’éducatif ».

Quant à Paul Mitchell, Directeur sportif, il a expliqué le projet sportif de l’AS Monaco, qui s'appuie dur de jeunes joueurs talentueux et prometteurs. « Notre volonté est de développer le talent de nos jeunes joueurs et de les amener progressivement vers l’équipe première, comme l’atteste le temps de jeu que Maghnes, Valentin et Yllan ont obtenu dans le cadre de cette stratégie », a-t-il souligné.