OM Mercato : Jorge Sampaoli déjà en danger à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 10 février 2022 à 10:53

Le réveil est difficile pour tout le monde à l’ OM. C'est particulièrement le cas pour Jorge Sampaoli, qui n'est pas épargné par les critiques.

OM Mercato : Jorge Sampaoli dans l’œil du cyclone

Nouvelle zone de turbulence pour Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille. Un temps épargné par les critiques suite à la brillante victoire de l’ OM face à Angers (5-2), le coach argentin est de retour dans l’œil du cyclone. Et pour cause, le naufrage marseillais face à l’OGC Nice en Coupe de France semble ternir sa réputation et épuise quelque peu son crédit auprès des supporters. Au point de réclamer son départ ?

S’il n’est pas encore en danger à l’ Olympique de Marseille, force est de constater que Jorge Sampaoli commence à agacer les fans marseillais pour ses « mauvais choix » tactiques. Ce jeudi, le journal La Provence emploie des mots forts, tout en évoquant la gronde naissante des supporters de l’ OM. Reconnaissants du travail accompli par le technicien argentin, avec en prime une deuxième place en Ligue 1 après 23 journées, les suiveurs de l’ OM ne donnent pas pour autant carte blanche à Jorge Sampaoli.

Le média provincial titre ainsi que « Sampaoli, zéro pointé », laissant entendre que le coach marseillais doit réfléchir à sa façon de gérer l'équipe et sa tactique. Car si ses décisions peuvent s’avérer judicieuses, comme contre Angers SCO, ses « innovations abracadabrantes » à Nice passent désormais très mal à Marseille. Les critiques commencent à tomber sur le technicien de 61 ans et ses choix sont de plus en plus contestés.

Sampaoli, une gestion de plus en plus critiquée

Le douzième homme marseillais ne comprend pas tous les choix de Jorge Sampaoli lors de la défaite à Nice. Son entêtement avec certains cadres agace et forcément le nom de Steve Mandanda est évoqué. Alors qu’il était pressenti pour être aligné dans les buts marseillais face à l’OGC Nice, le portier tricolore est finalement resté sur le banc de touche, au profit de Pau Lopez. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Espagnol est passé à côté de son match face aux Aiglons avec quatre buts encaissés.

Il ne serait donc pas surprenant d’entendre certains observateurs de l’ OM réclamer le retour de Mandanda dans les buts marseillais. Quoi qu’il en soit, Jorge Sampaoli a tout intérêt à opérer certains changements à l’Olympique de Marseille et le plus rapidement possible. Une réaction positive de l’ OM est attendue ce dimanche face au FC Metz. Tout autre résultat mettrait un peu plus la pression sur le coach marseillais.