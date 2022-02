OM Mercato : Mandanda sur la fin, l’aveu de Pau Lopez !

Publié par Timothée Jean le 01 février 2022 à 14:45

Dans une longue interview accordée à L’Équipe, Pau Lopez a livré quelques confidences sur sa concurrence avec Steve Mandanda dans les buts de l’ OM.

Arrivé en provenance de l’ AS Rome lors du dernier mercato estival, Pau Lopez est venu pour concurrencer Steve Mandanda dans les buts de l’OM. Et le portier espagnol n’a pas mis longtemps pour s’imposer dans les cages marseillaises. Depuis le début de la saison, Pau Lopez a disputé 23 matches (toutes compétitions confondues) et a enchaîné des prestations remarquables dans les buts de l’ OM. Poussant ainsi le champion du monde en titre sur le banc de touche.

Le portier espagnol devrait même être titulaire dans les buts de l’ Olympique de Marseille ce mardi soir lors du choc contre l’ OL. Mais avant cet Olympico, le joueur de 27 ans a tenu à apporter des précisions sur sa concurrence avec Steve Mandanda. Il a avoué qu’il comprenait les critiques à son égard, car « les gens sont habitués à Steve dans les buts ».

Cependant, le jeune gardien de but garde la tête sur les épaules, assurant qu’il ne pourra « jamais dire du mal de Steve », car il est « un intrus entré dans sa maison ». Pau Lopez reste donc toujours modeste sur sa cohabitation avec celui qui était indéboulonnable jusque-là dans les buts de Marseille.

OM Mercato : Pau Lopez rassure pour Mandanda

De son côté, Steve Mandanda n’est pas vraiment content de sa relégation brutale. Et en cas de départ, ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Le FC Lorient serait toujours à l’affût pour le recruter. Mais le portier expérimenté de l’ OM reste très exemplaire. Il n’y a aucune animosité entre lui et son concurrent. Une réalité qu’a reconnu Pau Lopez.

« Ma relation avec lui est bonne. Je suis un intrus qui est entré dans sa maison et il a toujours été super avec moi », a ajouté l’international espagnol. Si Steve Mandanda est en difficulté à Marseille, Pau Lopez devrait quant à lui voir son option d’achat être levée par les dirigeants marseillais dans les prochaines semaines.