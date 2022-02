OL : Des nouvelles de Rayan Cherki, gravement blessé

Publié par ALEXIS le 10 février 2022 à 14:23

Blessé samedi dernier lors du match AS Monaco-OL (2-0), Rayan Cherki sera absent au moins 3 mois. Il a donné de ses nouvelles après son opération.

OL : Rayan Cherki indisponible 3 mois minimum

Rayan Cherki n’a pas terminé le match de la 23e journée de Ligue 1 entre l’ OL et l’AS Monaco, samedi soir. Touché au pied droit dans le temps additionnel, lors d’un contact avec Ruben Aguilar, il avait quitté le terrain soutenu par deux membres du staff médical de l’Olympique Lyonnais. Lundi, le club rhodanien avait confirmé une grave blessure et une opération en vue pour son jeune attaquant.

« L’Olympique Lyonnais informe de la blessure au pied droit de Rayan Cherki contractée samedi soir à Monaco. Les examens passés par l’international Espoir ont révélé une fracture non déplacée du 5e métatarse nécessitant une opération, prévue ce mercredi. Rayan Cherki devra observer une période d’immobilisation d’une durée de 3 mois minimum », avait indiqué l’ OL.

Opération au pied réussie pour Rayan Cherki

Le joueur de 18 ans est passé sur le billard comme prévu. Et l’opération s’est déroulée sans aucun souci. « Opération terminée et réussie. Merci à toutes et à tous pour votre soutien dans cette épreuve », a écrit le principal concerné dans un message posté sur les réseaux sociaux. Alors qu’il doit maintenant observer une période de convalescence avant d’entamer celle de la rééducation, Rayan Cherki a promis de revenir le plus rapidement possible.

« Malgré ma déception, je suis déterminé à revenir grandi et renforcé de cette blessure. […] Maintenant, tous à fond derrière l’équipe pour l’aider à atteindre nos objectifs », a déclaré le N°18 de l’ OL. Il faut dire que la saison de l'international Espoirs français (3 sélections, 4 buts) semble d'ores et déjà terminée, car le championnat finit le samedi 21 mai 2022. Or, il est fort probable que Rayan Cherki ne soit pas totalement apte à rejouer avec l'équipe de Peter Bosz avant cette échéance. Sauf si sa guérison se passe plus rapidement possible que prévue.