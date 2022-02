ASSE Mercato : Un coup de l'AS Saint-Étienne en Croatie révélé

Publié par ALEXIS le 10 février 2022 à 19:53

L’ ASSE a tenté de recruter un jeune défenseur croate l’été dernier. Mais les conditions du HNK Gorica, son club formateur, ont refroidi les Verts.

Mercato : L’ ASSE a tenté le coup Krešimir Krizmanić en Croatie

Après les transferts successifs de William Saliba (Arsenal) et de Wesley Fofana (Leicester City) ou encore le départ à al retraite de Loïc Perrin, l’ ASSE avait besoin de se renforcer en défense centrale l’été dernier. Ainsi, le club ligérien avait approché le HNK Gorica, un club de l’élite croate (Prva HNL), pour Krešimir Krizmanić. L’information est confirmée par ce dernier dans un interview avec Sportske novosti. Il avoue avoir été tenté de rejoindre l’AS Saint-Étienne, un club historique. « Au moment où le club français le plus titré vous cherche, ça sonne très bien », a admis l’arrière central, dans des propos rapportés par Peuple Vert.

Cependant, ce dernier n’a pas souhaité quitter la Croatie sans être certain de pouvoir s’imposer dans un championnat plus relevé. « Je ne vois aucune raison de me dépêcher et je ne suis pas accablé par le transfert. Je pense que le championnat croate a atteint un grand niveau pour le développement des jeunes joueurs et une fois que je la quitterai, je veux être prêt pour un niveau de football supérieur », a expliqué la cible de l’ ASSE, tout en insistant : « je ne suis pas attiré par les bancs de touche ou les prêts. J'aimerais aller dans un club où je serai tout de suite un renfort ».

Les conditions de HNK Gorica pour libérer son défenseur

Le HNK Gorica avait aussi ses exigences pour sa pépite de 21 ans. « En ce qui concerne Krešimir Krizmanić, nous devons regarder l'intérêt du football croate. Il n'est pas à vendre pour le moment », a lâché le club d’abord, avant de dévoiler ses conditions. « Il y a une option pour l'envoyer en prêt, mais à condition que le club nous paie des pénalités pour chaque match où Krizmanić ne joue pas pendant au moins 45 minutes. Parce qu'il n'est pas dans notre intérêt de gagner de l'argent sans que Krizmanić ne joue » a indiqué le président de HNK Gorica, Nenad Črnko.

Selon la rumeur, le club basé au sud de Zagreb exigeait 2 millions d'euros un temps pour céder l’international Espoirs croate (5 sélections). Le joueur est évalué à 1,5 M€ selon Transfermarkt et il est sous contrat jusqu'en juin 2025.