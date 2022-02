OM : C’est fait, deux renforts de taille débarquent à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 11 février 2022 à 12:53

Avant son déplacement à Metz, l’ OM a enregistré ce vendredi deux renforts de taille. De quoi soulager l’entraîneur Jorge Sampaoli.

OM : Deux champions d’Afrique de retour à Marseille

Auteur d’une bonne première partie de saison, l’Olympique de Marseille marque le pas ces dernières semaines. Et si la remontada (5-2) infligée à Angers SCO laissait penser un regain d’énergie côté marseillais, cet espoir a rapidement été balayé ce jeudi à Nice, où les Olympiens se sont fait battre par des Aiglons très efficaces (défaite 4-1). Cette élimination en Coupe de France risque de laisser des traces à Marseille.

L’actuel dauphin du PSG aura l’occasion de relever la tête ce dimanche face au FC Metz, en quête de succès depuis deux matches. Pour cette rencontre comptant pour la 24e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli espère disposer d’un groupe plus étoffé. Justement, le coach argentin devait compter sur deux renforts de poids. S’il avait déploré plusieurs absences face à Nice, l’entraîneur de l’ OM enregistre désormais le retour de Bamba Dieng et Pape Gueye dans son groupe. L’Équipe revélè en effet que les deux Marseillais sont revenus de revenus de la CAN 2021 remportée par le Sénégal.

OM : Bamba Dieng et Pape Gueye aptes pour le match contre Metz

Partis défendre les couleurs de leur sélection, Bamba Dieng et Pape Gueye rentrent donc à Marseille avec un nouveau statut. Ils sont champions d’Afrique après la victoire du Sénégal face aux Pharaons d’Égypte au terme d’une séance de tirs. Le quotidien sportif explique que les deux joueurs ont eu droit à un très bel accueil de la part du vestiaire marseillais

Après avoir défendu valeureusement la tanière des Lions de la Téranga pendant de nombreux jours au Cameroun, Bamba Dieng et Pape Gueye ne vont pas tarder à se remettre au diapason pour l’ OM. Le jeune attaquant sénégalais et son compatriote, très utilisé par Jorge Sampaoli cette saison, devraient être opérationnels pour le déplacement à Metz.