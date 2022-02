OM : Arrivée imminente d’un attaquant à l’Olympique de Marseille !

Publié par Timothée Jean le 08 février 2022 à 12:25

En vue du match contre l’ OGC Nice en quart de finale de la Coupe de France, l’ OM va récupérer l’un de ses atouts offensifs dans les prochaines heures.

OM : Bamba Dieng attendu à Marseille ce mardi

Le choc Nice-OM commence à devenir un classique cette saison. Après le match à rejouer à huis clos sur le terrain de Troyes, les deux équipes s’affrontent ce mercredi en quart de finale de la Coupe de France. Cette rencontre s’annonce d’ores et déjà très intense entre deux équipes du haut du classement.

Pour ce choc contre l’OGC Nice, Jorge Sampaoli et son groupe veulent tout donner pour obtenir une qualification en huitième de finale. L’entraîneur de l’ OM a bien conscience de l’enjeu de la rencontre et devra avoir en sa possession un maximum de joueurs. Justement, le coach argentin devrait compter sur le retour de l’un de ses meilleurs atouts offensifs en la personne de Bamba Dieng.

Parti défendre les couleurs du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le jeune attaquant prometteur de l’ OM revient dans la cité phocéenne avec un autre statut. Il est désormais Champion d’Afrique avec les Lions de la Téranga. Son entrée en jeu et son tir au but réussi face aux Pharaons d’Égypte ont contribué à la victoire finale de sa sélection.

Champions d'Afrique pour la première fois de leur histoire, les Lions de la Téranga ont logiquement été accueillis en héros au Sénégal. Après avoir célébré le sacre comme il se doit, Bamba Dieng et son compatriote Pape Gueye sont attendus à Marseille. Selon les informations du journal La Provence, les deux internationaux vont retourner à l’ OM dès ce mardi. Reste à savoir s’ils seront opérationnels pour le déplacement à Nice.

OM : Les statistiques de Bamba Dieng à Marseille

Cette saison, Bamba Dieng a brillé sur le front de l’attaque marseillaise. Véritable sensation du côté de l’ OM, l’attaquant sénégalais a enchaîné de belles prestations, comptabilisant 4 buts et une passe décisive en 14 rencontres. Son retour est donc une bonne nouvelle pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.