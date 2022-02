Barça Mercato : Barcelone a un plan B en cas d'échec avec Haaland

Publié par Thomas G. le 11 février 2022 à 17:53

Le Barça fait partie de la liste des courtisans d'Erling Haaland. Les Catalans savent que le dossier sera difficile, ils ont un plan B en cas d'échec.

Barça Mercato : Isak ciblé si Haaland ne vient pas

L’attaquant suédois de 22 ans est impressionnant cette saison. Son club de la Real Sociedad est encore en course en Ligue Europa, ils sont également 6e de Liga. L'ancien joueur du Borussia Dortmund remplit toutes les attentes qu’il y a derrière lui. Arrivé au Pays Basque en 2019, Isak est engagé avec la Real Sociedad jusqu’en 2024, sa clause libératoire s’élève à 90 millions d’euros. Décidément, les dirigeants Blaugranas ont l’accent scandinave après un intérêt pour le Norvégien Erling Haaland, les Catalans sont intéressés par le Suédois Alexander Isak selon le média espagnol Sport.

La bataille pour Haaland s’annonce très mouvementée, chaque club aura sa carte à jouer. Le Barça a signé un nouveau contrat de sponsoring ce qui permettra au FC Barcelone de pouvoir payer l’opération Haaland. Le Norvégien n’a pas encore pris sa décision alors le Barça se tient prêt en cas d’échec, justement avec la piste Alexander Isak.

Comme pour Haaland, la concurrence est rude

L’an dernier, AlexanderIsak a inscrit 17 buts en 34 matches et a fait sa meilleure saison au niveau comptable. Des performances qui lui ont permis de faire partie des sélectionnés pour l’Euro avec la Suède. De plus, Alexander Isak est le buteur le plus jeune de l'histoire de la sélection suédoise, il a mrqué son premier but à l'âge de 17 ans. L’attaquant ambidextre de 22 ans attire donc les convoitises du Barça. Son profil plaît aux Blaugranas, car il a déjà prouvé dans le championnat espagnol qu'il s'agit d'un joueur à fort potentiel qui peut avoir le fameux ADN du Barça.

Néanmoins, Arsenal est aussi sur le coup. En fin de mercato hivernal, l’attaquant suédois était d’ailleurs à Londres. Les Gunners voulaient recruter Isak pour remplacer Aubameyang. L’objectif premier des Londoniens était Dusan Vlahovic mais ce dernier a préféré rejoindre la Juventus. Isak est donc aussi une cible sérieuse d’Arsenal. Les Gunners pourraient passer à l’action et payer les 90 millions d’euros de la clause libératoire du joueur.