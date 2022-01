Mercato PSG : Nouveau plan du Paris SG pour Erling Haaland !

Publié par Gary SLM le 25 janvier 2022 à 07:01

Le mercato PSG de cet hiver est plus stratégique. Le Paris SG est bien en pleine manœuvre pour remplacer Mbappé par Erling Haaland.

Mercato PSG : Après Mbappé, Erling Haaland bien le choix de Leonardo

L’avenir de Kylian Mbapé est plus qu’incertain au PSG. Lors de ce mercato hivernal, le joueur de foot de l’équipe du Paris Saint-Germain a pris une liberté avec le Real Madrid. Selon plusieurs sources en Espagne, le buteur français se serait mis d’accord avec le club de football espagnol qu’il devrait rejoindre gratuitement au mercato estival. Cela explique pourquoi Mbappé n’a jusqu’ici pas cédé aux offres des dirigeants parisiens pour la prolongation de son contrat.

Le sachant, Leonardo, au contraire de Nasser Al-Khelaïfi, toujours confiant pour la trouvaille d’un accord avec l’ international français, place ses pions pour lui trouver un remplaçant. Pour éviter une baisse du niveau de l’attaque de l’ équipe, le PSG est obligé de remplacer son crack par un autre et c’est ce qui fait de Erling Haaland, un des meilleurs attaquants du moment en Europe, la priorité du directeur sportif du Paris SG. Pour engager le norvégien, le club parisien ne ménage aucun effort, allant jusqu’à développer une stratégie qui pourrait faire mouche.

Mercato PSG : Le Paris SG pousse Karim Adeyemi vers Dortmund

Le prochain entraîneur du PSG ne devrait pas trop s’inquiéter après un éventuel départ de Kylian Mbappé. Zinédine Zidane qui pourrait avoir le poste aura toujours un top joueur dans son équipe à associer à Neymar, Lionel Messi et Angel Di Maria. Le dirigeant brésilien du Paris SG, Leonardo, sait qu’un départ de Erling Haaland à la fin de la saison est inévitable. Si le Real Madrid, le FC Barcelone et Newcastle United sont sur les rangs pour l’avoir, le Paris Saint-Germain compte bien s’appuyer sur Mino Raiola dans son opération Erling Haaland.

Le problème est que le Borussia Dortmund a besoin d’un remplaçant de son grand attaquant avant d’ouvrir la porte à son départ. Une récente réunion, entre les dirigeants du club, le père de Erling Haaland et Mino Raiola, s’est tenue pour fixer les conditions d’un départ du norvégien. L’intéressé s’étant prononcé pour un transfert l’été prochain, le PSG a levé le pied sur le dossier Karim Adeyemi afin de bien se positionner pour Erling Haaland. Ainsi, Dortmund devrait bien recruter le joueur offensif auteur de 18 buts en 28 matchs avec Salzbourg.

Selon Sky Germany, le club de football allemand ferait maintenant la course en tête sur le dossier Karim Adeyemi. L’attaquant de 20 ans devrait remplacer Erling Haaland à Dortmund au prochain marché des transferts. Le mercato PSG est donc certain d’enregistrer une grosse pointure en cas de départ effectif de Kylian Mbappé en fin de saison.

Transfert : Leonardo arrache toutes les autorisations au Paris SG

Les Qataris commencent à s’agacer de l’absence de décision de Kylian Mbappé. Il se dit au club de la capitale que s’il voulait rester au Parc des Princes, l’ancien joueur offensif de l’As Monaco ne ferait pas autant de mystère sur la question de son avenir. Leonardo en a profité pour obtenir toutes les autorisations de la direction du Paris Saint-Germain pour construire son succès sur le dossier Erling Haaland, jusque-là dominé par le Real et le Barça.

Mino Raiola ayant une commission à préserver, il accordera sa priorité à l’équipe qui offrira le plus gros chèque, jeu dans lequel le Paris Saint-Germain sait se montrer imbattable. Le fort possible transfert de Karim Adeyemi vers le Borussia Dortmund devrait être bouclé avant la fin de la saison. Le Paris SG aurait expressément reculé sur ce dossier pour permettre aux tractations initiées entre Dortmund et Salzbourg de réussir.