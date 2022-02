OM : Avant Metz, des tensions resurgissent à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 11 février 2022 à 18:53

La terrible défaite face à l’OGC Nice (4-1) fait ressortir des tensions à l’ OM. La direction marseillaise a réservé un accueil glacial à ses deux champions d’Afrique.

OM : Les dirigeants en colère contre Dieng et Gueye

C'est une défaite au goût amer pour l’Olympique de Marseille. Largement battu par une solide équipe de l’OGC Nice (4-1), ce jeudi à l’Allianz Riviera, le club phocéen a été éliminé de la Coupe de France. Et si la situation est morose sur le terrain, elle l’est aussi en interne où des tensions entre joueurs et les dirigeants marseillais apparaissent.

Dans son équipe du jour, L’Équipe révèle que l’attaquant Bamba Dieng et le milieu de terrain Pape Gueye sont au cœur d’une situation tendue à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, de retour dans la cité phocéenne, après avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec le Sénégal, les deux joueurs olympiens ont reçu un accueil glacial de la part de leurs dirigeants. Si le vestiaire était ravi de leur réussite continentale, les dirigeants de l’ OM sont restés froids et auraient à peine félicité les deux joueurs pour leur sacre.

Le quotidien sportif ajoute que deux facteurs expliquent un tel comportement de la part de la direction de l’ OM. Les dirigeants marseillais ont fait le forcing pour retrouver ses deux champions d’Afrique à temps, avant le match contre Nice. Mais la direction marseillaise a été rembarrée par la fédération sénégalaise, qui aurait jugé les requêtes marseillaises « déplacées ». Ce refus passe visiblement très mal auprès des dirigeants marseillais, encore sonnés par l’élimination en Coupe de France. Et ce n’est pas tout.

Un départ à la CAN inattendu pour Marseille

La source explique que les dirigeants de l’ OM ont peu goutté au départ inattendu de Bamba Dieng et Pape Gueye, qui ont décidé de rejoindre les Lions de la Téranga quelques semaines seulement avant le début de la CAN. Et forcément, les dirigeants marseillais n'ont pas caché leur mécontentement. Ces tensions vont-elles avoir des répercussions en interne ? L’ambiance à l’ OM semble tendue avant d’affronter le FC Metz dimanche prochain au stade Saint-Symphorien.