OM : Entre inquiétude et espoir après la débâcle à Nice

Publié par Ange A. le 11 février 2022 à 08:23

L’ OM se déplace sur la pelouse du FC Metz après la gifle reçue à l’Allianz Riviera. Une rencontre importante à plus d’un titre.

Des doutes pour l’ OM de Jorge Sampaoli après Nice

Terrible retour à la réalité pour l’Olympique de Marseille. Après avoir infligé une remontada à Angers (5-2), l’ OM espérait passer haut la main l’obstacle niçois pour obtenir une place en demi-finale de la Coupe de France. Après une entame de match réussie marquée par un csc de Melvin Bard, les hommes de Jorge Sampaoli ont sombré (4-1). Ils concédé l’égalisation par Amine Gouiri avant que Justin Kluivert ne tienne le rôle de leur bourreau. Le Néerlandais a donné l’avantage aux siens avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, l’ailier niçois y est allé de son doublé et a délivré une passe décisive à Andy Delort. Outre les choix controversés de Sampaoli, les Marseillais ont été étouffés par les assauts des Aiglons. Jusqu’ici hermétque, la défense marseille a concédé huit buts lors de ses trois dernières sorties. Un visage inquiétant avant le déplacement à Metz ce dimanche.

Un motif d’espoir pour Marseille contre Metz

La Provence rappelle néanmoins que le club phocéen s’est relevé cette saison après une défaite. L’Olympique de Marseille n’a concédé que deux défaites consécutives cette saison. Hormis deux revers contre Lens puis Lille, l’ OM a réussi à éviter une trosième déconvenue de suite. De bon augure avant d’affronter un FC Metz en quête de succès depuis deux matchs. Les hommes de Frédéric Antonetti sont barragistes avant de recevoir les Olympiens. Pour cette affiche, Jorge Sampaoli espère disposer d’un groupe plus étoffé avec les retours de Boubacar Kamara et de ses récents champions d’Afrique Bamba Dieng et Pape Gueye. Lesquels avaient été retenus par leur fédération après le sacre du Sénégal à la CAN 2021.