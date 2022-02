OGC Nice : De nouveaux renforts pour Galtier avant Lyon !

Publié par Timothée Jean le 12 février 2022 à 00:53

Après sa victoire face à Marseille, l’OCG Nice a rendez-vous avec l’ OL ce samedi. Christophe Galtier enregistre plusieurs retours pour ce choc.

OGC Nice : Deux retours importants pour Galtier

Après sa brillante victoire face à l’Olympique de Marseille (4-1) en Coupe de France, l’OGC Nice a l’occasion d’enchaîner ce week-end face à une équipe de Lyon en plein doute. Huitième de Ligue 1 après 23 journées, l’Olympique Lyonnais sort d’une douloureuse défaite à l’ AS Monaco (2-0) en championnat. Un état de forme dont devront profiter les hommes de Christophe Galtier.

Pour cette rencontre prévue ce samedi, à partir de 21 heures, au Groupama Stadium, l’entraîneur des Aiglons pourra compter sur un groupe étoffé avec le retour de deux cadres. Le gardien Walter Benitez et l’avant-centre Kasper Dolberg sont de retour dans le groupe de l’OGC Nice.

Touchés récemment par le Covid, ces deux joueurs étaient placés en isolement, manquant ainsi les deux derniers matchs du Gym. Désormais négatifs au test Covid, ils ont repris l’entraînement et sont opérationnels pour le déplacement à Lyon. Si Christophe Galtier n’a pas eu besoin d’eux pour voir son équipe infliger une gifle à l’ OM, leur retour fait beaucoup de bien au coach niçois privé de plusieurs joueurs ces derniers jours.

Hicham Boudaoui est également de retour à Nice

En plus de ces deux cadres, l’OGC Nice pourra compter ce samedi sur un retour bienvenu au milieu de terrain, celui de Hicham Boudaoui. Le jeune joueur n’avait pas pu participer au dernier match pour des raisons de santé. Il a bien recupéré et postule à une place de titulaire contre les Lyonnais. Jordan Lotomba et Danilo Barbosa sont également de retour dans le groupe niçois.

En revanche, les Aiglons ne pourront pas compter sur le soutien de leur public. La préfecture du Rhône a rappelé, via un communiqué, l'interdiction de déplacement pour les supporteurs niçois.

Le groupe de Galtier contre Lyon

Benitez, Bulka, Boulhendi - Bard, Daniliuc, Dante, Lotomba, Mendy, Todibo, Danilo - Boudaoui, Claude-Maurice, Lemina, Rosario, Schneiderlin, Thuram - Brahimi, Delort, Dolberg, Gouiri, Guessand, Kluivert, Stengs.