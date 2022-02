AS Monaco : En demi-finale, l’ASM rêve de la Coupe de France

Publié par ALEXIS le 09 février 2022 à 14:02

L’AS Monaco est en demi-finale de la Coupe de France après avoir sorti Amiens SC. Philippe Clement et ses hommes rêvent de remporter le trophée.

L'AS Monaco veut « battre tout le monde »

Après avoir éliminé Amiens SC (2-0) de la Coupe de France, mardi soir, l’AS Monaco est plus que jamais favorite pour remporter le trophée. Surtout que le vainqueur des deux dernières éditions, le PSG, n’est plus en course depuis les 8es de finale. Philippe Clement et son équipe rêvent d’une finale au Stade de France et surtout du trophée que le club du Rocher n’a plus gagné depuis son dernier sacre en 1991. « Cela fait 31 ans que Monaco n'a pas gagné ce trophée, c'est donc un grand défi pour mes joueurs et pour moi. Nous nous concentrons d'abord sur nous-mêmes, car nous devons réaliser le parcours parfait », a déclaré l'entraîneur monégasque.

Selon le technicien belge, « quand tu veux gagner la Coupe de France, tu dois battre tout le monde ». Toutefois, il se méfie de l’ OGC Nice, tombeur du club de la capitale. « Une équipe a éliminé le PSG, donc cela veut dire qu’elle a également beaucoup de qualités », a-t-il prévenu, en attendant le tirage au sort prévu ce mercredi soir.

Tchouaméni : « Il y a plus de chances pour nous d’aller au bout »

Auteur du premier but de l’AS Monaco contre Amiens, Aurélien Tchouaméni rêve d’aller au bout de la compétition après la sortie prématurée du Paris Saint-Germain. « Quand le grand favori de cette compétition a été éliminé, on s’est dit qu’il y a plus de chances pour nous d’aller au bout, mais voyons déjà le tirage au sort », a-t-il confié. Pour mémoire, le club de la Principauté a perdu 5 finales de Coupe de France, dont les deux dernières (en 2010 et 2021) face au Paris SG. En revanche, l'ASM a gagné 5 fois le trophée national (1960, 1963, 1980, 1985 et évidemment en 1991).