ASSE : Ligue 1, Bernardoni confiant avant Clermont Foot

Publié par ALEXIS le 12 février 2022 à 03:23

Évoquant le match qui oppose Clermont Foot à l' ASSE, dimanche (15h), Paul Bernardoni s’est montré confiant face au promu en Ligue 1.

ASSE : Bernardoni veut poursuivre la série contre Clermont Foot

L’ ASSE est sur une série de 2 victoires avant d’affronter Clermont Foot, au stade Stade Gabriel-Montpied, dimanche après-midi. L’équipe de Pascal Dupraz a ainsi fait le plein de confiance avant ce match contre des Clermontois. L’ AS Saint-Étienne est toujours la lanterne rouge de la L1 (avec 18 points), mais n'a que 6 points de retard sur le promu, qui pointe à la 15e place. Une victoire des Verts les rapprocherait donc de leur adversaire qui joue également le maintien dans l’élite.

Auteur d’un clean sheet, lors de la victoire de l’ ASSE (1-0) sur Angers SCO (22e journée) et décisif contre le Montpellier HSC (3-1) ensuite, Paul Bernardoni a affiché une assurance lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, vendredi. « Il faut continuer sur cette dynamique, essayer de faire encore mieux », a indiqué le gardien prêté aux Stéphanois par le SCO, en janvier. « On reste sur deux victoires en championnat, mais au milieu on a perdu contre Bergerac en coupe de France. Il faut enchaîner des séries. À nous de gagner en régularité », a recommandé le portier N°1 de l’ ASSE, ensuite.

Le gardien de but, « très heureux » à l'AS Saint-Étienne

Pour finir, ce dernier est revenu sur son arrivée dans le club ligérien, sous la forme d’une pige de six mois, jusqu’à la fin de la saison 2021-2022. Interrogé sur son bilan après ses premières semaines en Vert, Paul Bernardoni s’est dit « très heureux » dans le Forez. « Depuis que je suis arrivé, en termes d’état d’esprit et de qualité, c’est top, il n’y a rien à dire. Je suis arrivé avec plein d’énergie et d’enthousiasme, afin d’aider le club à performer pour se maintenir. […] Les choses commencent à prendre forme, mais rien n’est fait, loin de là », a déclaré le portier de 24 ans.