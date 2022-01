ASSE Mercato : Bernardoni, parti pour rester à Saint-Étienne ?

Publié par ALEXIS le 27 janvier 2022 à 00:55

Prêté à l’ ASSE pour six mois, Paul Bernardoni pourrait rester définitivement chez les Verts à l’issue de son contrat initial, selon l’annonce d’Angers SCO.

ASSE : Le prêt de Bernardoni pourrait déboucher sur son transfert, selon Boissier

Angers SCO a prêté Paul Bernardoni à l’ASSE lors de ce mercato hivernal. Il a signé un contrat de courte durée, soit jusqu’à la fin de la saison. Il est le gardien de but titulaire de l’équipe de Pascal Dupraz, à la place d’Étienne Green blessé un temps. Le portier de 24 ans devrait retourner au Sporting Club de l’Ouest, car il est prêté sans option d’achat. Mais selon les dernières informations en provenance d’Angers, il est possible qu’il ne rejoue plus avec le SCO.

Dans les propos confiés au Courrier de l’Ouest sur l’avenir de Paul Bernardoni, Laurent Boissier, coordinateur sportif des Angevins, a annoncé le possible transfert de ce dernier. « Parfois cela marche entre un joueur et un club, et parfois non. Mais Paul n’est pas parti fâché », a-t-il indiqué dans un premier temps, avant d’annoncer que le prêt du portier à l’ ASSE pourrait « ouvrir la porte à un départ l’été prochain ».

Paul Bernardoni lié à Angers SCO pour 2 saisons encore

Pour rappel, le nouveau gardien de l' ASSE est toujours sous contrat avec le club angevin jusqu'au 30 juin 2024. Cependant, il a été remplacé dans l’équipe de Gérard Baticle par le Monténégrin Danijel Petković. En trois matchs de Ligue 1 disputés sous le maillot des Verts, Paul Bernardoni a concédé 3 buts, soit 2 contre le RC Lens et 1 face à l’ OL, lors du derby rhônalpin. Mais comme par coïncidence, c'est face à Angers qu'il a enregistré sa première victoire et réussi son premier clean sheet, lors du match reporté et disputé ce mercredi. Pour mémoire, le natif d'Évry avait été acheté par les Scoïstes chez les Girondins de Bordeaux, à 7,5 M€ en juillet 2020. Selon Transfermatkt, sa valeur marchande actuelle est de 10 M€.