OM : Une petite surprise dans le onze de Sampaoli contre Metz

Publié par Ange A. le 13 février 2022 à 05:40

L’ OM se déplace à Saint-Symphorien ce dimanche pour affronter le FC Metz. Jorge Sampaoli devrait lancer ses deux dernières recrues.

L’ OM avec ses renforts contre le FC Metz

L’Olympique de Marseille va tenter de se remettre de la claque reçue en Coupe de France. Mercredi, l’ OM a été éliminé de la compétition suite à son lourd revers sur la pelouse de l’OGC Nice (4-1). En déplacement en Moselle ce dimanche, Jorge Sampaoli et ses hommes voudront renouer avec le succès face à un mal classé. Adversaire de Marseille, le FC Metz lutte pour le maintien avec sa place de barragiste. Un succès est d’autant plus capital qu’il permettrait au club phocéen de conforter sa place de dauphin du PSG. En cas de victoire, Marseille compterait quatre points d’avance sur Nice (3e). Le Gym a chuté sur la pelouse de Lyon samedi (2-0). Contre les Messins, le technicien argentin devrait aligner Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, ses recrues hivernales.

Luan Peres remplaçant contre Metz ?

Pour La Marseillaise, Jorge Sampaoli va aligner Cédric Bakambu sur le flanc gauche de l’attaque. Dimitri Payet devrait retrouver une position plus axial comme meneur de jeu contre Metz. Sead Kolasinac devrait connaître sa deuxième titularisation contre le club mosellan. Le latéral gauche devrait prendre la place de Luan Peres. Le défenseur brésilien ne serait pas au top physiquement après avoir notamment manqué la séance d’entraînement de vendredi. Une non-titularisation contre les Grenats lui permettrait d’ailleurs de souffler. Avec 32 matchs déjà disputés cette saison, il est le deuxième marseillais le plus utilisé par Jorge Sampaoli après Mattéo Guendouzi. Absent lors de la débâcle de Marseille à Nice, Boubacar Kamara devrait retrouver le onze ce dimanche.

Le onze probable de Marseille contre Metz

Lopez – Kolasinac, Caleta-Car, Saliba – Lirola, Guendouzi, Kamara, Payet - Bakambu, Ünder, Milik.