PSG-Real Madrid : Une première décision forte tombe pour Benzema

Publié par JEAN-LUC D le 14 février 2022 à 17:37

Incertain, Karim Benzema fait finalement partie du groupe du Real Madrid contre le PSG. Et le club madrilène a pris une décision forte.

Benzema et Mendy présents dans le groupe contre le PSG

Pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions qui se tient demain soir au Parc des Princes, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a convoqué un groupe de 26 joueurs. Incertains il y a quelques jours, les internationaux français Karim Benzema et Ferland Mendy sont finalement présents pour ce choc européen. Même si sa présence sur le terrain est toujours incertaine, l’attaquant de 34 ans fait de tout de même partie du groupe de Carlo Ancelotti qui a quitté Madrid pour la capitale française ce lundi.

Lors de la dernière séance d'entraînement prévue ce même jour en fin de journée au Parc des Princes, Benzema, qui souffre d’une blessure aux ischiojambiers depuis le 23 janvier, va se soumettre à un dernier test pour savoir s’il sera à même d’entamer la rencontre contre les hommes de Mauricio Pochettino, assure le quotidien L’Équipe. En attendant de connaître le verdict de ce dernier test, Ancelotti a pris une première décision forte pour l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais.

Karim Benzema en conférence de presse avec Ancelotti

Sans être à 100% physiquement et malgré un manque de rythme bien évident, Karim Benzema tient absolument à fouler la pelouse du Parc des Princes pour affronter Kylian Mbappé et ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. À en croire L’Équipe, la décision de Benzema repose sur le fait que l’équipe de Carlo Ancelotti semble en panne depuis sa blessure contre Elche et son absence dans le groupe des Merengues. Si le club espagnol a bien confirmé la présence du natif de Lyon dans le groupe depuis hier soir, l’international tricolore a été désigné pour accompagner son entraîneur en conférence de presse ce lundi à 18h. Un rendez-vous au cours duquel le joueur donnera de ses nouvelles lui-même.