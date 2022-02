ASSE : Saint-Etienne dauphin de Paris dans un classement spécial !

Publié par Thomas le 14 février 2022 à 19:07

Victorieux une nouvelle fois ce week-end contre le voisin clermontois, l' ASSE s'est hissée tout en haut d'un classement bien spécial en Ligue 1.

ASSE : Les Verts rois du money-time !

Tout semble aller mieux à l’AS Saint-Etienne. En proie à de graves soucis économiques et sportifs lors de la première partie de saison, le club ligérien sort peu à peu la tête de l’eau d’une situation critique. Dernier de Ligue 1 il y a encore quelques jours, les hommes de Pascal Dupraz sont sortis de la zone rouge après leur victoire pleine de panache contre Clermont. Désormais barragistes, les Verts abordent avec plus de sérénité la suite des échéances en championnat et se permettent de croire à nouveau au maintien du club à la fin de la saison.

Preuve de ce regain de forme cette saison, l’ ASSE toise le haut d’un classement bien spécial, côte à côte avec le Paris Saint-Germain. En effet, comme l’avance le compte Twitter de la Ligue 1 Uber Eats, Saint-Etienne serait vice-champion de France du money-time. L’équipe de Pascal Dupraz aurait en effet glané pas moins de 7 points grâce à des buts inscrits à la 90e minute ou après. Une stat marquante où seul le PSG fait mieux, avec 8 points pris. Pour ce qui est du dernier quart d’heure, les Verts sont également 2e en France, avec 11 points pris à ce moment de la rencontre (toujours derrière Paris avec 15 points). Plus qu’une statistique, cette donnée fait état de la détermination et du mental insufflé par Dupraz depuis son arrivée sur le banc stéphanois.

Deux Stéphanois dans l’équipe type

La très belle performance des Verts lors du derby a mis la lumière sur plusieurs membres de l’effectif ligérien. À commencer par la recrue hivernale, Sada Thioub, qui est entré dans le onze type de Ligue 1 du week-end du journal L’Équipe, une équipe-type où l’ancien angevin se trouve en défense aux côtés de Warmed Omari (SRFC), Castello Lukeba (OL) et Dimitri Liénard (RCSA). Mais Thioub n’est pas le seul Stéphanois à apparaître dans une équipe type ce week-end. Dans son onze des Français du week-end, le journal a élu Timothée Kolodziejczak comme meilleur latéral gauche français. Une belle récompense pour les Verts et ses supporters.