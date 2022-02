FC Nantes Mercato : Deux clubs anglais aux trousses de Moses Simon

Publié par ALEXIS le 14 février 2022 à 21:07

Auteur du but de la victoire du FC Nantes à Reims (1-0), Moses Simon a réactivé l’intérêt de deux clubs anglais qui le lorgnent depuis le mercato hiver.

FC Nantes : Newcastle United et Leeds United foncent sur Moses Simon

Le nom de Moses Simon est associé à des clubs en Premier League et de Championship depuis le mercato estival, mais sans suite. Alors que le marché est refermé il y a deux semaines, le nom de l'attaquant du FC Nantes circule toujours dans le champion britannique. Buteur dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1, l’international nigérian (43 sélections, 5 buts) a permis aux FCN d’engranger 3 précieux points et de monter à la 9e place au classement général. Personnellement, l’ailier gauche a porté son capital but à 3 avec 5 passes décisives en championnat.

Selon les informations de Tribal Football, Newcastle United et Leeds United sont intéressés par le profil de ce dernier. Les Magpies (17e avec 21 points) et The Whites (15e avec 23 points) luttent pour se maintenir dans l’élite anglaise. Mais parallèlement, ces deux clubs préparent le mercato estival 2022. Et Moses Simon est déjà inscrit dans les petits papiers des recruteurs de Newcastle et Leeds si l’on en croit la source.

Kita espère une grosse vente avec l'attaquant Nigerian

Pendant le marché de l’été 2021, Soccer Link avait révélé que le RB Salzbourg souhaite s’attacher les services du N°27 du FC Nantes. Outre le club autrichien, le Sporting Portugal s’était manifesté dans les coulisses pour tenter d’attirer le joueur de 26 ans Lisbonne, d’après la même source. Joueur clé de l’équipe d’Antoine Kombouaré, le Nigérian n’est pas sur le marché, officiellement. Cependant, Waldemar Kita est attentif à toute offre intéressante, afin de réaliser une bonne affaire sur le transfert du joueur acheté à 5 M€ à Levante en Espagne, en juillet 2020. À noter que Moses Simon est sous contrat avec les Jaune et Vert jusqu’en juin 2024 et sa cote est évaluée à 9 M€.