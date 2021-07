FC Nantes Mercato : Moses Simon, de grosses menaces détectées

Publié par Timothée Jean le 28 juillet 2021 à 00:38

Moses Simon, l’une des rares satisfactions du FC Nantes la saison dernière, pourrait changer d’air lors ce mercato estival. L’attaquant nantais ne manque pas de sollicitations.

FC Nantes Mercato : Ça se bouscule pour Moses Simon

Le FC Nantes a vécu une saison 2020-2021 très compliquée. Après avoir frôlé la relégation puis la grogne des supporters, le club nantais veut repartir sur de nouvelles bases. Et pour ce faire, l’entraîneur Antoine Kombouaré veut renforcer son effectif. Pourtant, plusieurs joueurs pourraient quitter le navire nantais lors cette fenêtre de transferts. C’est notamment le cas de Moses Simon.

Avec 6 buts et 5 passes décisives en 33 matchs, toutes compétitions confondues, l’ailier gauche nigérian a été l'une des rares éclaircies. Et ses prestations dans le secteur offensif nantais ne sont pas passées inaperçues. SoccerLink révélait récemment que le RB Salzbourg serait très intéressé par Moses Simon. Le club allemand, qui aime recruter en France ces dernières années, n'est pas seul sur le coup. La source indique que le Sporting Portugal s’active également en coulisses pour arracher sa signature. Des intérêts qui ne laissent pas insensibles les dirigeants nantais, en quête de liquidités. « Initialement non vendeur, le FC Nantes pourrait finalement se laisser convaincre à condition de recevoir une offre satisfaisante », explique la source.

De nouveaux prétendants pour Moses Simon

Lié au FC Nantes jusqu’en juin 2024, le joueur de 25 ans n’est donc pas à l’abri d’un départ cet été. D’autant plus que la liste de prétendants s’agrandit de plus en plus. L’informateur Emmanuel Merceron révèle en effet que Moses Simon est courtisé par d’autres clubs de Premier League et Championship, sans pour autant dévoiler leur identité.

Cette forte concurrente pourrait faire grimper le prix du joueur estimé à 7 M€, selon Transfertmarkt. Arrivé en provenance de Levante en août 2019, l’attaquant nigérian a réalisé deux bonnes saisons sous les couleurs nantaises. Il pourrait donc découvrir un nouveau championnat la saison prochaine.