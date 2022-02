PSG Mercato : Mbappé au Real Madrid, Rothen se paie Hermel

Publié par JEAN-LUC D le 15 février 2022 à 05:07

Fred Hermel croit encore possible une prolongation de Kylian Mbappé avec le PSG. Pour Jérôme Rothen, l’attaquant de 23 ans est déjà promis au Real Madrid.

Hermel : « je ne considère pas comme acquis que Mbappé jouera au Real »

Correspondant de RMC et de L’Équipe en Espagne, Fred Hermel est bien introduit dans les arcanes du Real Madrid. Alors que les médias ibériques et allemands assurent que Kylian Mbappé est d’ores et déjà d’accord avec Florentino Pérez sur la base d’un contrat longue durée et un salaire de 50 millions d’euros annuels, le journaliste français assure que l’affaire est encore loin d’être dite. Il pense même que le Paris Saint-Germain n’a encore rien perdu dans ce dossier.

Pour le journaliste résident à Madrid, Mbappé pourrait parapher un bail de deux ans, soit jusqu’en juin 2024, avec la garantie d’un transfert à l’été 2023. Propriétaire du PSG, l’Émir du Qatar, dont le pays organise la prochaine Coupe du Monde 2022, aimerait accueillir l’international français à cet évènement en étant toujours sous les couleurs Rouge et Bleu.

« Je ne considère pas comme acquis que Mbappé jouera au Real Madrid l'année prochaine. Nous avons vu des choses si étranges... Figo a signé pour Madrid. Le plan du PSG est qu'il renouvelle pour deux ans, qu'il soit à Paris pour la Coupe du monde au Qatar, puis qu'il le vende », a confié Fred Hermel au micro de La Cadena SER. Sauf que contrairement à Hermel, Jérôme Rothen pense que le Paris SG n’a plus son mot à dire dans ce dossier.

Rothen : « si Mbappé voulait prolonger, il l’aurait déjà fait »

À l’instar de Sport Bild et du média espagnol ABC, l’ancien milieu de terrain offensif du Paris Saint-Germain estime que l’avenir de Kylian Mbappé s’écrira loin de la Ligue 1 à compter de l’été prochain. Sur les antennes de RMC sport, Jérôme Rothen assure même que Kylian Mbappé a déjà refusé une offre du club de la capitale pour prolonger.

« Je le vois partir du PSG. Paris voulait le renouveler depuis longtemps et il a rejeté une prolongation (...) Le PSG ne dit pas la vérité parce que ce n'est pas le moment d'énerver les supporters, mais si Mbappé voulait prolonger, il l’aurait déjà fait. Il ne va pas parler parce que ce n'est pas le moment avec ces deux matchs, mais je le vois à Madrid la saison prochaine », a expliqué le consultant sportif.

De son côté, le principal concerné préfère se concentrer sur le terrain et attend calmement la fin de la saison pour prendre sa décision.