OM Mercato : Une terrible décision se confirme pour Alvaro Gonzalez

Publié par Timothée Jean le 15 février 2022 à 10:36

Relégué au second plan à l’ OM, Alvaro Gonzalez vit mal cette situation. L’entraîneur marseillais a même pris une décision ferme sur son avenir.

C'est un feuilleton qui paraît interminable. Depuis plusieurs mois maintenant, Alvaro Gonzalez est annoncé vers un départ de l’Olympique de Marseille. Relégué sur le banc de touche depuis l'entame de la saison, le défenseur central espagnol a même pris un sacré coup de moral.

Alors qu’il a prolongé son contrat, il y a peu, Alvaro Gonzalez n’entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli. Le président Pablo Longoria l’a même invité à prendre la porte s’il souhaitait bénéficier de plus de temps de jeu. Un traitement difficile à digérer pour l’ancien joueur de Villarreal, qui commence sérieusement à se morfondre. Il a d’ailleurs affiché sa frustration et sa colère dans une récente interview accordée à AS. L’occasion pour lui aussi de tacler ses dirigeants. Cette sortie n’a pas du tout plu aux dirigeants marseillais, qui ont immédiatement réagi.

La direction de l’ OM a convoqué le joueur de 32 ans afin de s’expliquer. Dans son article du jour, L’Équipe revient sur cette entrevue et révèle que le joueur espagnol s’est également entretenu avec son entraîneur Jorge Sampaoli suite à ses propos polémiques. Lors de cet échange, le technicien aurait clairement signifié à Alvaro Gonzalez qu’il avait chuté dans la hiérarchie des centraux où il est désormais devancé par William Saliba, Duje Caleta-Car, Luan Pares et Leonardo Balerdi. Une terrible déconvenue pour l’Espagnol, qui risque de vivre une fin de saison catastrophique à Marseille.

Alvaro Gonzalez vers un départ inéluctable

Si l’entraîneur de l’ OM a fait savoir qu’il pourrait s’appuyer sur lui si le besoin se présentait, Alvaro Gonzalez a bien compris qu’il risque de connaître une triste fin à Marseille. À l’instar de Steve Mandanda, le vice-capitaine marseillais, ancien cadre incontournable de l' OM, devait dorénavant se contenter que des miettes à Marseille. Son départ l'été prochain semble même inéluctable. Reste à savoir si le défenseur espagnol remontera la pente, simplement par orgueil.