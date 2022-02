OM Mercato : Nouvelles confidences de Saliba sur son arrivée

Publié par Ange A. le 13 février 2022 à 08:50

Dans un entretien aux médias de l’Olympique de Marseille, William Saliba a dressé un premier bilan depuis son arrivée en Provence.

Cette sortie lourde de sens de Saliba sur son avenir

Pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal, William Saliba a retrouvé la Ligue 1 cette saison. Le défenseur central est prêté sans option à l’Olympique de Marseille par les Gunners. Interrogé par les médias de l’OM, le joueur formé à l’AS Saint-Étienne a partagé son bonheur depuis sa signature à Marseille. « Pour l’instant je n’ai pas de blessure, je suis dans un super club, on passe une année exceptionnelle même si on a des objectifs à atteindre. Je kiffe vraiment mon moment. La vie et les supporters… Il faut vraiment le vivre. Je profite à chaque entraînement, chaque match, chaque instant. Franchement c’est une superbe aventure et j’espère qu’elle sera encore plus belle à la fin », confie le défenseur de 20 ans.

Un nouvel appel à Longoria

Cette nouvelle sortie de William Saliba ne devrait pas laisser Pablo Longoria indifférent. Avec le possible départ d’Alvaro Gonzalez à la fin de la saison, le président de l’Olympique de Marseille pourrait tenter de conserver le défenseur prêté par Arsenal. Mais il faudra passer à la caisse pour boucler ce transfert. Contrairement à Sead Kolasinac, les Gunners se sont jusqu’ici montrés fermes concernant l’ancien Stéphanois. Lequel avait été recruté contre 30 millions d’euros en 2019 en provenance de Saint-Étienne. Le club londonien entend donc rentrer dans ses frais pour un joueur pourtant mis à l’écart par Mikel Arteta.

Depuis sa signature à Arsenal, le jeune défenseur n’a jamais étrenné le maillot de l’équipe première. Il s’est contenté de quelques apparitions avec les U23 du club nord-londonien. Épanoui à Marseille, il reste maintenant à savoir si Pablo Longoria parviendra à prolonger son bonheur au-delà de juin 2022, date d’expiration de son bail à l’OM.