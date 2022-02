Chelsea Mercato : Drogba valide le choix d'une recrue des Blues

Publié par ALEXIS le 15 février 2022 à 18:16

Didier Drogba s’est prononcé sur la situation actuelle de Romelu Lukaku à Chelsea. Il fait confiance à ce dernier pour porter les Blues au plus haut.

Drogba : « Je pense que Lukaku va y arriver »

Recrue estivale de Chelsea, Romelu Lukaku connaît un coup de mou en ce moment à Londres. Il a même failli quitter le club londonien lors du mercato hivernal. Le nom de l’attaquant de 28 ans a circulé à Everton, son ancien club, mais aussi à Newcastle United, le nouveau riche de la Premier League. Mais il est finalement resté à l’issue du marché des transferts de janvier. Buteur en finale de la Coupe du monde des clubs face à Palmeiras (2-1), Romelu Lukaku devrait retrouver de la confiance après le trophée remporté à Abu Dhabi (Emirats arabes unis). C’est ce que pense Didier Drogba, la légende du club londonien. « Rebondir avec ce genre de trophée va lui redonner confiance. Je pense que ce but va beaucoup l’aider », a déclaré l’emblématique N°11 de Chelsea face aux journalistes, après la finale.

« Il s’est mis une certaine pression en revenant dans le club où il a débuté. C’est difficile et vous revenez parce que vous voulez prouver quelque chose… », a expliqué l’ancien buteur des Blues, avant d’encourager Romelu Lukaku avec qui il a joué lors de la saison 2011/2012. « J’espère qu’il a appris quelque chose de moi. C’est un buteur, il avait déjà fait ça avant et il traverse un moment difficile. […] Il est en train de gagner et je pense qu’il va y arriver. Nous l’espérons tous, car c’est important pour le club », a indiqué Didier Drogba.

Chelsea Mercato : Lukaku, un retour difficile à plus de 100 M€

Romelu Lukaku avait signé à Chelsea à l’été 2011 pour 20 M€ en provenance d’Anderlecht, mais il avait été prêté à West Bromwich (2012-2013) après une seule saison à Londres. La saison d’après (2013-2014), il est reparti en prêt, cette fois à Everton, puis a été transféré définitivement aux Toffees à l’été 2014. Après ses saisons réussies à Everton (2014-2017), à Manchester United (2017-2019), puis à l’Inter Milan (2019-2021), l’international belge (101 sélections, 68 buts) a été rapatrié par Chelsea pour 115 M€ d’indemnité de transfert, en août dernier. Depuis son retour chez les Champions d'Europe, il a disputé 27 matches et inscrit 10 buts.