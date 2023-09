Depuis 1899, année de sa création, l’Olympique de Marseille a été l’espace d’expression de certains grands talents dans le football français et international. L’OM a vu passer de grands joueurs sous lesquels sont maillots ces dernières décennies, ce qui a forgé son histoire et son statut de club le plus prestigieux de France malgré sa disette de ces dernières années. Foot-Sur7 vous propose les noms des dernières légendes du club phocéen.

Didier Drogba - La légende ivoirienne

Didier Yves Drogba Tébily, connu sous le nom de Didier Drogba, est l'un des attaquants les plus redoutables de sa génération. L’ancien joueur ivoirien a marqué l'histoire de l'OM où il est arrivé en provenance de l’EA Guindamp. C’est en 2003 que DD11 débarque au club phocéen qui était déjà l’équipe de son cœur étant plus jeune. Didier Drogba va rapidement conquérir le cœur des supporters marseillais grâce à son charisme, sa puissance physique et ses buts spectaculaires. La saison 2003-2004 a été particulièrement mémorable pour l’Ivoirien. Il a marqué 32 buts toutes compétitions durant sa seule année sous le maillot marseillais.

Même si l’OM cette saison-là n’a pas gagné le championnat, il a marqué l’histoire en s’invitant dans le classement des Ballon d’Or en terminant 17e. Il a arraché le Onze d'or de l’année ainsi que le trophée UNFP du meilleur joueur de la Ligue 1. Didier Drogba a été membre de l'équipe type de Ligue 1 l’année 2004 avec le Trophée UNFP du plus beau but de la saison 2003-2004.

Jean-Pierre Papin - Le Magicien des Buts

Jean-Pierre Papin, surnommé "JPP", est l'un des buteurs les plus prolifiques de l'histoire de l'OM. L’attaquant français a joué pour le club phocéen de 1986 à 1992, marquant pas moins de 182 buts en 275 matchs toutes compétitions confondues. Jean-Pierre Papin a remporté le Ballon d'Or de l’année 1991, confirmant par ce titre sa place parmi les légendes du football mondial.

Avec le club phocéen, JPP a été vainqueur du championnat de France Ligue 1 dans les années 1989, 1990, 1991 et 1992. Jean-Pierre Papin a aussi été vainqueur de la Coupe de France en 1989 et finaliste de la Coupe de France en 1987 et 1991. En Coupe d'Europe des Clubs Champions, il a été finaliste avec l’OM en 1991 avant de partir pour le Milan AC.

Franck Ribéry - La perle du foot français

Franck Ribéry est un de ces prodiges du football français qui a marqué l’Olympique de Marseille. Il a laissé sa marque à l'OM par son style de jeu, mais aussi par son attachement du maillot qu’il a mouillé à tous les matchs. Arrivé en 2005, il n’a pas perdu de temps pour séduire les supporters marseillais par sa créativité, sa vitesse et son dribble destructeur pour les défenses adverses.

Sous les couleurs de l'OM, Franck Ribéry a été élu Meilleur Joueur de Ligue 1 en 2007. Son nom est gravé dans la mémoire des fans marseillais pour avoir grandement contribué à la victoire du club phocéen en Coupe de la Ligue en 2010 sous les ordres de Didier Deschamps.

Marius Trésor - Le roc de la défense

Le Guadeloupéen Marius Trésor est une de ces légendes de la défense marseillaise. Il a joué pour l'OM de 1972 à 1980. C’est d’ailleurs sa présence au club phocéen qui a contribué à grossir les rangs des supporters de l’équipe phocéenne dans les territoires d'outre-mer, sa Guadeloupe natale en tête. Il est devenu un des piliers de la défense de l’OM.

Marius Trésor a remporté une Coupe de France avec l’Olympique de Marseille avant d’aller plus tard gagner le championnat avec les Girondins de Bordeaux. Il est à ce jour toujours reconnu comme l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du club olympien.

Basile Boli - Le héros de Munich

Basile Boli est à jamais associé à la victoire historique de l'OM en Ligue des champions en 1993. Son but en finale contre l'AC Milan à Munich a scellé la victoire de Marseille et reste un moment emblématique de l'histoire du club. Basile Boli incarne l'esprit de combativité et de détermination qui caractérise l'OM.

Les Légendes de l'OM

Ces joueurs ne sont que quelques-unes des légendes qui ont laissé une empreinte indélébile à l'Olympique de Marseille. Ils ont apporté plus que leur talent, l’amour du maillot marseillais. Leur passion et leur dévouement au club sont sans faille, contribuant ainsi à créer un héritage glorieux que les supporters marseillais chérissent toujours aujourd'hui.