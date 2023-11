Le mercato hivernal approche à grands pas et les lignes bougent du côté du PSG. Une recrue estivale penserait même d’ores et déjà à un départ en janvier.

Mercato PSG : Le règne sans partage de Donnarumma fait grincer les dents

Sous le feu des critiques pour ses nombreuses bourdes lors des rendez-vous importants, Gianluigi Donnarumma continue de garder la confiance de Luis Enrique et du staff technique du Paris Saint-Germain. Auteur de toutes les rencontres depuis le début de la saison, le gardien de but de 24 ans règne en maître chez les Rouge et Bleu. Une domination sans partage qui commence à agacer les autres portiers du PSG. À tel point qu’une recrue estivale pourrait déjà mettre les voiles dans le mois de janvier.

Arnau Tenas réfléchit à un départ durant l’hiver

En juillet passé, lorsqu’Arnau Tenas quittait les rangs du FC Barcelone pour s’engager librement en faveur du Paris Saint-Germain, le journal catalan Sport reprochait aux Blaugranas d’avoir laissé partir « un gardien charismatique, pas très grand, mais explosif et avec un jeu de jambes à la hauteur de Ter Stegen. » Mais quelques mois seulement après son arrivée en France, le gardien de but formé au Barça semble nourrir des regrets. Barré par Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, l’international espagnol de 22 ans n’a pas encore disputé la moindre minute en match officiel avec le Paris SG.

Une situation qu’Arnau Tenas ne supporte plus. À en croire les informations obtenues par Sport, Arnau Tenas se poserait déjà des questions sur son avenir au Paris SG. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le natif de Vic serait notamment ouvert à un départ dans le cadre d’un prêt afin d’engranger du temps de jeu pour poursuivre sa progression et acquérir de l’expérience dans un club moins huppé dans la deuxième partie de saison. Reste maintenant à savoir si Luis Enrique sera d’accord pour laisser partir un élément dont il dit le plus grand bien en interne.