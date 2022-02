OL Mercato : Un international algérien dans le viseur des Lyonnais

Publié par ALEXIS le 16 février 2022 à 07:16

Après le départ de Marcelo à Bordeaux, l’ OL cherche un défenseur central. Un international algérien serait dans le viseur du club rhodanien.

Défense centrale de l' OL : Marcelo viré, Denayer blessé, Boateng écarté

L’ OL a résilié le contrat de Marcelo Guedes en toute fin du mercato d’hiver et le défenseur brésilien s’est engagé librement avec les Girondins de Bordeaux, le 28 janvier. De plus, le coach de l’Olympique Lyonnais a écarté la recrue estivale Jérôme Boateng (33 ans) de son groupe lors du dernier match contre l’OGC Nice. Et l’équipe de Peter Bosz a remporté le match (2-0) avec Thiago Mendes (milieu défensif) et le jeune Castello Lukeba (19 ans) en défense centrale. Cela, en l'absence de Jason Denayer blessé. En attendant de savoir si l’ancien joueur du Bayern Munich va revenir dans le groupe du technicien néerlandais et retrouver une place dans le onze de départ, l’ OL songerait à un jeune arrière.

OL Mercato : Ahmed Touba en ligne de mire

D’après les révélations de Foot Mercato, le club rhodanien figure parmi les écuries intéressées par le profil d’Ahmed Touba (1,90 m). Ce dernier est un crack avec son club de RKC Waalwijck, en témoignent ses 17 titularisations en autant de matchs disputés cette saison en Eredivisie aux Pays-Bas. Le défenseur de 23 ans a même disputé ces matchs entièrement. Ahmed Touba est international algérien depuis juin 2021 et compte 2 sélections avec les Fennecs. Toutefois, il était absent de la sélection de Djamel Belmadi, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021) disputées au Cameroun et remportée par le Sénégal de Sadio Mané aux dépens de l'Égypte de Mohamed Salah.

Marcelo Guedes (34 ans) est certes parti de Lyon, mais l' OL devrait rajeunir sa défense centrale. Jérôme Boateng a 33 ans et n'est plus aussi solide que quand il était le patron de la défense du club bavarois pendant 10 saisons consécutives de 2011à l'été 2021. Idem pour Damien Da Silva (33 ans), recruté gratuitement à l'été, mais qui ne rentre pas dans les plans de Peter Bosz. Concernant Jason Denayer (26 ans), son contrat expire le 30 juin et il n'est toujours pas prolongé.