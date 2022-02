OL Mercato : Annonce d'Aulas sur une nouvelle signature

Publié par ALEXIS le 09 février 2022 à 23:25

En fin de contrat à l’ OL en juin, Jason Denayer n’a toujours pas prolongé. Aulas espère trouver un accord avec le défenseur avant la fin de la saison.

OL : Aulas, « nous avons encore des chances de prolonger Denayer »

Arrivé à l’ OL en août 2018 en provenance de Manchester City, Jason Denayer est en fin de contrat dans un peu plus de quatre mois. Il souhaite poursuivre l’aventure à l’Olympique Lyonnais, mais il n’a toujours pas trouvé un terrain d’ente avec la direction du club rhodanien. « Je suis super bien au club et j'aimerais prolonger. […] Il y a des choses qui sont en négociations et qui prennent un peu plus de temps que d'autres. Pour moi, il n'y a pas de problème, on est dans une relation saine avec le club », avait déclaré le défenseur en septembre dernier.

Ce mercredi, Jean-Michel Aulas s’est montré optimiste sur le dossier de l’arrière central. « Nous avons encore des chances de le prolonger. La balle est dans son camp », a-t-il rassuré en marge de la présentation de Lindsey Horan (une recrue lyonnaise). « Vincent Ponsot (directeur du football) a trouvé les bases de discussions avec ses agents, puis j'ai échangé avec Jason. Il ne dit pas non, il ne dit pas oui tout de suite, il veut finir sa rééducation (il s'est blessé à une cheville début décembre 2021 », a-t-il indiqué ensuite.

Le président des Lyonnais a prévu un plan B

Toutefois, le dirigeant de l’ OL a prévu un plan B au cas où les négociations avec Jason Denayer échouent. « Comme on est prévoyant, on a activé d'autres pistes si cela ne se réalisait pas », a-t-il annoncé. L’international belge (33 sélections) a été acheté à City pour 10 M€ lors du mercato estival 2018. Il a toujours la cote à l’ OL, car sa valeur marchande est estimée à 20 M€ en ce moment. Si Aulas ne trouve pas d’accord avec le joueur 26 ans pour lui permettre de poursuivre l’aventure entre Rhône et Saône, il partira librement en juin.