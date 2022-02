PSG Mercato : Succession Pochettino, Zidane a répondu au Qatar !

Publié par JEAN-LUC D le 12 février 2022 à 18:22

L’Émir du Qatar rêve de Zinedine Zidane pour la succession de Mauricio Pochettino au PSG. Le coach marseillais aurait déjà donné sa réponse.

Le PSG sort les gros moyens pour convaincre Zidane

Intéressés par Zinedine Zidane depuis plusieurs années, Nasser Al-Khelaïfi et le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani seraient prêts à le couvrir d’or pour le convaincre de venir prendre la place de Mauricio Pochettino à la fin de la saison ou après le 9 mars si jamais les Rouge et Bleu se faisaient éliminer en Ligue des Champions par le Real Madrid.

D’après les informations de Foot Mercato, le PSG proposerait à Zidane un salaire plus élevé que les 12 millions d’euros annuels qu’il percevait lors de son second passage sur le banc des Merengues. De plus, le club de la capitale serait disposé à lui donner les pleins pouvoirs. Ce qui signifie que Leonardo pourrait sauter de son poste de directeur sportif puisque Zidane n'entend pas travailler avec lui et milite pour une arrivée d’Arsène Wenger, actuellement en fonction à la FIFA. Seulement, la venue de Zizou serait encore loin d’être gagnée pour les Parisiens.

PSG Mercato : Zidane a dit non au Qatar

Depuis plusieurs semaines, Zinedine Zidane est régulièrement associé au Paris Saint-Germain. Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, le technicien français est fortement pressenti sur le banc du PSG. Mais selon Fred Hermel, le Champion du monde 1998 ne serait pas aussi chaud pour débarquer à Paris comme le prétendent les différentes sources. Déjà contacté par l’Émir du Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino, le Marseillais de 49 ans aurait refusé le poste.

« Le crédit de Pochettino est minime à Paris. Si Zidane avait dit oui, il serait entraîneur maintenant... Mais Zizou a dit non au Qatar, car il a été appelé directement par l'émir du Qatar », a révélé le correspond de L’Équipe en Espagne au micro de La Cadena Ser. Reste maintenant à savoir si Nasser Al-Khelaïfi parviendra à le faire changer d’avis.