AS Monaco Mercato : C’est fait, un indésirable file en Suisse !

Publié par Timothée Jean le 16 février 2022 à 19:16

Comme cela était pressenti, l’ AS Monaco vient de finaliser le départ de l’un de ses défenseurs indésirables. Il a été transféré en Suisse au FC Bâle.

Il est sans doute l’une des déceptions de l’ AS Monaco. Arrivé au sein du club du Rocher en janvier 2020 en provenance du Partizan Belgrade, contre un chèque de 10 millions d’euros, Strahinja Pavlovic n’est pas parvenu à faire son trou à l’ASM. Le défenseur serbe a alors enchaîné des prêts ces dernières années.

En janvier 2021, Strahinja Pavlovic avait été envoyé au Cercle Bruges sous la forme d’un prêt afin de bénéficier de plus de temps de jeu. Un choix judicieux, puisque le joueur de 24 ans a enchaîné des rencontres dans le championnat belge, en espérait faire son retour à l’AS Monaco cet hiver. Mais le Serbe va finalement poursuivre sa carrière loin de la Principauté, puisqu'il vient d’être prêté cette fois au FC Bale avec option d’achat. « La défense du FC Bâle grandit - dans le vrai sens du terme : le défenseur central serbe Strahinja Pavlovic rejoint le FC Bâle en prêt de l'AS Monaco jusqu'à l'été 2022. Le FCB a la possibilité de lever son option d’achat », peut-on lire dans le communiqué du club.

Les premiers mots de Pavlovic sous ses nouvelles couleurs

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l’AS Monaco, Strahinja Pavlovic a disputé une dizaine de matches avec le club monégasque où il était barré par la rude concurrence de Badiashile, Maripan, Disasi et Matsima. Ce prêt sera donc l’occasion pour lui de relancer sa carrière. Et le principal concerné ne cache pas sa joie de rejoindre le FC Bâle. Il a hâte de débuter sous ses nouvelles couleurs.

« Je suis très heureux d'être ici ... Je suis physiquement très fort, j'ai une bonne qualité avec le ballon et je suis toujours prêt à me donner à 100% pour l'équipe (…) Je suis un leader, sur et en dehors du terrain, j'aime accompagner les joueurs », a-t-il déclaré sur le site officiel du club.