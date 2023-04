Publié par ALEXIS le 12 avril 2023 à 03:20

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’ OGC Nice, à quelques heures de son déplacement en Suisse pour affronter le FC Bâle en Ligue Europa conférence !

Seul club français encore en lice en coupe d’Europe, l’ OGC Nice se déplace sur le terrain du FC Bâle, jeudi, dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue Europa conférence.

L'OGC Nice pourra-t-il sauver la L1 ?

Pour cette première manche, le Gym part avec un effectif diminué. En effet, trois joueurs manquent à l’appel dans le groupe de Didier Digard pour ce match déterminant pour la suite de la compétition.

Selon les informations de L’Équipe, Sofiane Diop (ailier gauche), Youcef Atal (piston droit) et Jordan Lotomba (arrière droit) ne seront pas du déplacement en Suisse. Touché au genou (entorse) contre Auxerre, le 3 mars dernier, Sofiane Diop est toujours à l’infirmerie. Il ne fera pas son retour sous peu, selon le quotidien sportif.

Concernant Youcef Atal, il est en reprise après s’être remis d’un souci à l'ischio-jambier. Cependant, il est encore trop juste pour prendre part au match contre le club suisse. D’après la source, l’international algérien est aussi forfait pour le déplacement de l' OGC Nice à Brest, dimanche, en Ligue 1.

Absent depuis trois matchs, Jordan Lotomba est également indisponible contre les Bâlois. Il se remet de sa blessure à la cheville, mais « il n'est également pas acquis que l'international suisse puisse revenir la semaine prochaine », à en croire le journal.

L’ OGC Nice fera un dernier entrainement, mercredi sur la Côte d’Azur avant de rallier Bâle où ils retrouveront deux anciens Aiglons : Andy Pelmard (défenseur central) et Dan Ndoye (ailier droit), mais également Jean-Kévin Augustin, formé au PSG et passé à Monaco et à Nantes.

La compo probable de l' OGC Nice à Bâle

Gardien de but : K. Schmeichel

Defenseurs : Y. Ndayishimiye, J-C. Todibo, Dante (cap.)

Milieux de terrain : An. Mendy, A. Ramsey, H. Boudaoui, K. Thuram, M. Bard

Attaquants : T. Moffi, G. Laborde.