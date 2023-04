Publié par Enzo Vidy le 12 avril 2023 à 15:40

Face à la présence massive des supporters de Bâle lors du match retour face à l'OGC Nice la semaine prochaine, une importante décision se profile au Gym.

En France, c'est bien connu, les déplacements des supporters adverses ne sont pas toujours bien encadrés, surtout quand il s'agit de matchs européens. Le début de saison l'atteste parfaitement, avec plusieurs incidents observés au mois de septembre, d'abord à Marseille lors de la venue de Francfort, et également à l'occasion d'un match de l' OGC Nice, pour la première journée de la Conference League face à Cologne.

Ce soir-là, une heure avant le coup d'envoi, des affrontements entre supporters niçois et ceux de Cologne éclatent dans l'enceinte de l'Allianz Riviera. Des scènes d'une violence rarissime sont observées, et le bilan est lourd : 32 personnes blessés et 4 hospitalisées. La rencontre avait été décalée d'une heure par l'UEFA, et les deux équipes s'étaient finalement quittées sur le score de 1-1.

Sept mois plus tard, l'OGC Nice s'apprête à disputer un quart de finale de Conference League face au FC Bâle. La première manche se jouera dès jeudi soir en Suisse, au Parc Saint-Jacques, avant un match retour qui aura lieu le 20 avril prochain à l'Allianz Riviera. Une deuxième confrontation qui suscite déjà beaucoup de crainte en ce qui concerne le contexte autour de cette rencontre.

Les évènements du mois de septembre dernier sont toujours dans les esprits à l' OGC Nice, et pour ne pas revivre une situation similaire, le maire de la ville, Christian Estrosi, a fait une demande concernant le déplacement des supporters du FC Bâle.

OGC Nice : Christian Estrosi ne veut pas de supporters bâlois à Nice

Dans un message publié via son compte Twitter, le maire de Nice, Christian Estrosi, demande à ce que les supporters bâlois ne soient pas autorisés à faire le déplacement à l'Allianz Riviera à l'occasion du match retour entre l' OGC Nice et le FC Bâle. L'homme politique justifie sa demande en faisant référence aux incidents survenus face à Cologne en septembre dernier.

En ce qui concerne les supporters de l' OGC Nice, ils seront presque 2 000 à faire le déplacement jeudi soir en Suisse, au Parc Saint-Jacques, pour aider le Gym à ramener un bon résultat du match aller contre le FC Bâle.